FİNANS

El işçiliğiyle üretip dünyaya satıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.12.2019 09:10 | Son Güncelleme

Bursa'da 3 kuşaktır ticari faaliyetlerini sürdüren firma, çocuk sağlığını düşünerek ürettiği ürünleri dünyanın farklı ülkelerine satıyor.

Öncelik olarak çocuk sağlığını düşünen firmanın el işçiliğiyle ürettiği ürünler dünyanın farklı ülkelerindeki çocukların odalarında kullanılıyor. Avrupa ülkelerinde Bursa'da üretilen çocuk mobilyaları büyük rağbet görüyor. Mobilyacı bir ailenin üçüncü kuşak ferdi olarak işi devralan Yusuf Katana, "Çocuk sağlığına önem vererek, el işçiliğiyle mobilyalar üretiyoruz. Elde üretilen mobilyalarda kullanılan ürünler kesinlikle çocuk sağlığına zarar veren malzemelerden seçilmiyor. Sağlıklı malzemelerden yapılıyor. Mobilyaları almak isteyen vatandaşların 2 ay önceden sipariş vermesi gerekiyor" dedi.

HOLLANDA'DA MAĞAZA AÇTI

Katana'nın ürettiği doğal çocuk mobilyaları Avrupa'da katıldığı fuarda o kadar beğenildi ki, 9 ay önce Hollanda'ya mağaza açarak Bursa'da ürettiği çocuk mobilyalarını satmaya başladı. Ayrıca dünyanın farklı ülkelerinden gelen siparişleri de müşterilerine ulaştırıyor. Bursa'da üretilen mobilyaların yüzde 23'ü yurt dışına ihraç oluyor.

Başarı hikayesini anlatan Yusuf Katana, "Bursa'da 1950 yılında kurulan bir firmanın üçüncü kuşak temsilcisiyim. Son 12 yıldır sadece bebek ve çocuklarımız için mobilya üretmeye başladık. Ürünlerimizin tamamını el işçiliğiyle üretiyoruz. Öncelikle sağlığı ön planda tutmaya çalışıyoruz. Tamamen sertifikalı ürünler. Boya ve MDF kullanıyoruz. Bu hususta Avrupa standartları neleri gerektiriyorsa hepsini uygulamaya çalışıyoruz. Çocuk mobilyası üretmek çok güzel ve keyifli bir iş, ama belli bir sorumluluk da yüklüyor. Çocukların sadece gece yatacağı ve vakit geçireceği yerler olmanın yanında, onların bütün sosyal alanları odaları. Biz odalarını onlar için eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. Son zamanlarda ürettiğimiz ürünleri yurt dışına yollama çabasındayız. Almanya'da fuara katıldık ve ürünlerimiz fuarda çok beğenildi. Biz de Hollanda'da ilk yurt dışı mağazamızı açtık. Ürünlerimizi farklı ülkelere de gönderiyoruz. Dünyanın bir çok ülkesinde görüşmelerimiz görüyor. Şu an ürettiğimiz ürünlerin yüzde 23'ünü yurt dışına gönderiyoruz. Önümüzdeki yıl ürettiğimiz ürünlerin yüzde 40'ını yurt dışına ihraç etmeyi düşünüyoruz. Ürünlerimizi el işçiliğiyle ürettiğimiz için bizden mobilya alacak olanlar 2 ay sıra bekliyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

El işçiliyle üretip dünyaya satıyor

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Anahtar Kelimeler:
mobilya çocuk mobilyaları

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