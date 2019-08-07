Elazığ’dan dünya pazarına kerevit, kilosu 100 TL

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun desteğiyle Elazığ'ın merkezine bağlı Muratçık köyü sınırından Çemişgezek Feribot iskelesi yanından Kerevit ve Balık İşleme Tesisi kuruldu. Türkiye'nin bu özellikli ikinci tesisi olan işletmeyi Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan gezerek, bilgi aldı.

Türkiye’de kurulan ikinci kerevit işleme tesisi olduğunu anımsatan Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Biz sadece birincil üretim yapan bir il olma değil, tarım, su ürünleri ve diğer alanlarda da aynı zamanda işleme ve markalamayı yapıp özellikle ihracat ağırlıklı çalışan bir il olma hedefimiz var. Tesisi bu açıdan değerlendirdiğimizde çok memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Tesis hedeflerimize hizmet edecek bir yatırım. 150 tonluk bir yatırım yapmışlar ayrıca 2 bin ton yıllıkta su ürünleri işleme fabrikası çalışacak. Türkiye’nin en kaliteli ve güvenli balık işleme tesisi oldu. Şuan izinleri bekliyorlar inşallah 9’ncu aya kadar da gerekli belgeler ve izinler alındığında tam kapasiteli üretime başlayacaklar" dedi.