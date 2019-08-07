FİNANS

Elazığ’dan dünya pazarına kerevit, kilosu 100 TL

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.08.2019 11:40 | Son Güncelleme

Keban Baraj Gölü'nden çıkartılan ve şu anda Rusya ve İsveç üzerinden dolaylı olarak dünya pazarına gönderilen kerevit, Elazığ'da kurulan Türkiye'nin ikinci tesisi ile artık işlenip bir çok ülkeye doğrudan gönderilmesi planlanıyor. Kerevitin işlenmiş haliyle 16,5 Euro'dan (100 TL) satılmasıyla bölgenin ekonomisine ciddi bir katkı sunması bekleniyor.

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun desteğiyle Elazığ'ın merkezine bağlı Muratçık köyü sınırından Çemişgezek Feribot iskelesi yanından Kerevit ve Balık İşleme Tesisi kuruldu. Türkiye'nin bu özellikli ikinci tesisi olan işletmeyi Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan gezerek, bilgi aldı.

Türkiye’de kurulan ikinci kerevit işleme tesisi olduğunu anımsatan Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Biz sadece birincil üretim yapan bir il olma değil, tarım, su ürünleri ve diğer alanlarda da aynı zamanda işleme ve markalamayı yapıp özellikle ihracat ağırlıklı çalışan bir il olma hedefimiz var. Tesisi bu açıdan değerlendirdiğimizde çok memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Tesis hedeflerimize hizmet edecek bir yatırım. 150 tonluk bir yatırım yapmışlar ayrıca 2 bin ton yıllıkta su ürünleri işleme fabrikası çalışacak. Türkiye’nin en kaliteli ve güvenli balık işleme tesisi oldu. Şuan izinleri bekliyorlar inşallah 9’ncu aya kadar da gerekli belgeler ve izinler alındığında tam kapasiteli üretime başlayacaklar" dedi.

'İŞLENDİĞİ ZAMAN KİLOSU 16,5 EURO'

Kerevitin özelliğine de değinen Vali Kaldırım, "İşlendiği zaman 16.5 Euro’dan satabiliyorsunuz. Ciddi bir katma değer oluşturuyor. Pazarı çok büyük. Şu an arkadaşlar Rusya ve İsveç pazarına gönderiyorlar ama bu işleme başladığı zaman çok daha geniş bir Pazar olacak. Elazığ’ın Keban ilçesinde çıkan kerevit Türkiye’nin en kaliteli ve temiz kerevitidir. Bu fabrika sadece buradan çıkan kerevitleri işlemeyecek Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen kerevitleri de işleyecek. Hem ilimiz ekonomisine hem bölgemiz ekonomisine hem de Türkiye ekonomisine çok ciddi ve stratejik katkı vermiş olacak” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Keban Baraj Gölü rusya İsveç

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