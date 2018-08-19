FİNANS

Elde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.08.2018 15:37 | Son Güncelleme

Et ve Süt Kurumu (ESK), Kurban Bayramı sonunda el kalan hayvanları satın alacağını bildirdi.

Elde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak

ESK, satılamayan kurbanlıklara ilişkin internet sitesinde duyuru yayımladı.

Duyuruda, "Kurban Bayramı sonunda üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan ve üreticilerimizin elinde kalan hayvanlar, üreticilerimizin mağduriyetlerini önlemek için kombinalarımız tarafından satın alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı et ve süt kurumu kurban fiyatları

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
istanbulda canlı kilo küçükbaş 35 tl normali küçükbaşın 20 tl olması lazım tabi bu gidişten fırsatçı kurban satıcılarının elinde kalacak vatandaşa uygun verseler herkes kurbanı keser millete vicdan marhamet kalmamış denetleyende yok herkes fırsatçıların merhametine kalmış pazarda 70 kğ gelen koyunu 2300 tl istiyor fırsatçılara devlet bi an önce samana mercimeye nohuta sebzeye ete meyveye tarım ülkesinde yaşıyoruz bi çare bulsa iyi olacak bu gidişat iyi bi gidişat deyil Fırsatçılar ülkesi olduk böyle müslüman ülkemi olur yakında Dini bayramlarda bitecek asgari ücret 1600.Emekli.800.tl alıy
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