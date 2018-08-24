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Elde kalan kurbanlıkları Tarım ve Orman Bakanlığı alacak!

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.08.2018 11:40 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kurbanlıklarla ilgili yaptığı açıklamada "Elde kalan 400 kilogram üzeri canlı erkek sığırı kilogramı 15 liradan, toklu küçükbaşı 14 liradan alacağız" dedi.

Elde kalan kurbanlıkları Tarım ve Orman Bakanlığı alacak!

Pakdemirli, açıklamasının devamında "Bayram boyunca satışları izledik, elde fazla bir stok yok gibi gözüküyor. Benim gördüğüm kadarıyla besicimiz de vatandaşımız da memnun ayrıldı. Bugünden itibaren elinde hayvanı kalan üreticilerimiz Et ve Süt Kurumu'na başvurup canlı hayvanını getirecek ve kilosu üzerinden paralarını peşin olarak alabilecek" ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı Tarım ve Orman Bakanlığı Bekir Pakdemirli

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