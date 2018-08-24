Elde kalan kurbanlıkları Tarım ve Orman Bakanlığı alacak!

Pakdemirli, açıklamasının devamında "Bayram boyunca satışları izledik, elde fazla bir stok yok gibi gözüküyor. Benim gördüğüm kadarıyla besicimiz de vatandaşımız da memnun ayrıldı. Bugünden itibaren elinde hayvanı kalan üreticilerimiz Et ve Süt Kurumu'na başvurup canlı hayvanını getirecek ve kilosu üzerinden paralarını peşin olarak alabilecek" ifadesini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

