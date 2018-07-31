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Elektriğe zam! Elektrik fiyatları 1 Ağustos'ta geçerli olmak üzere yüzde 9 arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.07.2018 20:46 | Son Güncelleme

Elektriğe yarından itibaren geçerli olmak üzere meskenlerde yüzde 9, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14 zam geldi.

Elektriğe zam! Elektrik fiyatları 1 Ağustos'ta geçerli olmak üzere yüzde 9 arttı

BOTAŞ’ın elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gaz fiyatına 1 Ağustos 2018’den geçerli olmak üzere yüzde 49,5 gibi çok ağır bir zam yapmasının ardından evlerde kullanılan elektriğe de zam geldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, konutlarda kullanılan elektriğin kilovatsaati yüzde 9,57 artış ile 29,578 kuruş oldu. Sanayi elektriğinin fiyatı ise yüzde 9,26 arttı. 24,479 kuruşa yükseldi. Ticarethanelerde kullanılan elektriğin fiyatı da yüzde 0,55'lik bir değişimle 30,816 kuruşa yükseldi.

Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun, TETAŞ tarafından uygulanacak toptan satış tarifelerine ilişkin kararı da, yarından geçerli olmak üzere TETAŞ'ın perakende satış lisansına sahip bölgesel elektrik dağıtım şirketlerine satacağı elektrik fiyatı 19,41 oranındaki bir değişimle 16,55 kuruşa çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik zam BOTAŞ ayedaş

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
allahtan tek dilegim herseye % 200 zam gelmesi...adam 1000 odali sarayda yasiyo ulan utanin utanin ..
OHH OHHH BİZ BURADAN VE HER YERDE DEDİK OYUNUZU BİLİNÇLİ VERİN DİYE ,ŞİMDİ DÜŞÜNÜN BAKALIM ASGARİ ÜCRETLE NE YAPACAKSINIZ .
olsun ben hep 100 tl lik kullanıyorm
Vatandaşa hizmet, Hakka hizmet. Devlete ödediğimiz verginin haddi hesabı yok. Osmanli da, Aşar, Tımar 3,5 kalem vergi varken ,şimdi 30 tane vergi öduyoruz.
ohh ben de bugun neden keyifliyim diyordum:)
gelsin zam gitsin zam. Türkiye devam demişti.
ver mehterii. avrupa bizi kıskanıyor dünyanın en pahallı elektiriğini kullanıyoruz diye heyyy gidi
Çoookk yakında, iğneden ipliğe her şeye zam geleyeahh ! Nassıı. halinizden memnun musunuz ?
Yitmez ama EVET..
Bunların en becerikli olduğu alan her türlü hile ile seçim kazanmak.
Zamma devam. Hakediyoruz. Amma kusura bakma sayın müthişşş devletim sana kötü bir haberim var çok da umrunda olmasa da Tahminimce piyasa bu kadar kötü leş durumdayken 4-5 ay sonra yemek yiyecek param bile olmayacak o yüzden benzine ekmeğe istersen havaya zam yap valla verecek param yok hapse mi atarsın artık size kalmış. İş yok işşşşş
mehter zamanı.
bunlar iyi günlerimiz borca girmeyin sakın seneye büyük kriz var böyle giderse seneye sanayi kalmaz a haber izlemeye devam adnanın ve kedilerini izleyin ....
Ya ellerim titriyor be kardeşim ellerim. Bu ülkede vicdan sahibi kimse kalmadı mı ya? Bu kadar sabah akşam Övündüğümüz MİLLETİMİZ ne zamam bu kasar asalak oldu? Ne zaman dur diyecez bu elini boş ceplerimizden çıkarmayanlara? daha 30 yaşına gelmedim ben ama bir tane bile gelecek umudum kalmadı benim
% 100 gelsin müstehak
kökleyin hacı gazı dibine kadar
Tam gaz devam bu millete...Allah daha beter etsin BU DURUMLARA DÜŞMEMİZE SEBEP OLANLARI VE ONLARA OY VERENLERİ AMİN.
Bence çok az, hane için yüzde 25, iş yerleri için yüzde 40 olmalı ki, bir ihtimal o da belki, koyunlar uykularından uyanır da ekonominin kötü olduğunu düşünürler! O da belki
haahh çok güzel oldu verirseniz oyları alırsınız zamları
MUM YAKIN GAZ LAMBASI YAKIN SİZE HERŞEY MÜSTAHAK
temmuz ayı tüketilen elektrik ağustosta sayaçlardan okunuyor ve zamlı olarak bunu önceki zamlarda yaşadım şikayet ettim 1-2 liranın şikayetimi olur dediler milyonlarca abone enayi sanki. hükümet sayaçlar okunmadan zamlı tarifeyi uygulatmamalı.
Nassı... eyi zam yapeyahhh mı ?
neden sayaç okumaya gelişmediği belli oldu :) 40 gün oldu gelen yok
günaydın akkoyunlar. bunlar iyi günlerimiz. zamsız uyandığımız zaman güne valla bir sıkıntı var diyoruz. yazık türkiyenin haline
haşırt girmiş durumda millete abi bir millet nefes alsın daha yeni emekliye zam yaptınız yuhhhhhhh sizlere
bu kadar zam fazla değil mi?
olabilir
45 gundur sayaç okuma yapmiyorlardi.zammi bekliyorlarmis demek ki
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