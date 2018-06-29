FİNANS

Elektriğe zam gelecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.06.2018 14:15 | Son Güncelleme

Temmuz ayında elektrik fiyatlarında artış yapılmayacak. Sektör temsilcileri, döviz kurunun maliyetler üzerinden oluşturduğu baskıya rağmen elektrik fiyatlarındaki artışın hükümet tarafından gerek görülmediğine dikkati çekti ve kararın yerinde olduğu belirtildi.

Elektriğe zam gelecek mi?

Hükümet Temmuz ayında elektrik fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gitmiyor.

Sektör temsilcileri son günlerdeki döviz kurunun maliyetler üzerinden oluşturduğu baskıya rağmen elektrik fiyatlarında yapılacak bir artışın hükümet tarafından gerek görülmediğine dikkati çekti.

Vatandaşların yeni bir zamla karşılaşmaması açısından alınan kararın yerinde olduğu belirtildi.

PARTNERBacaklarını gören inanamıyor! Bu gerçek olabilir mi?Bacaklarını gören inanamıyor! Bu gerçek olabilir mi?
Döviz listesine yeni para birimi eklediDöviz listesine yeni para birimi ekledi
Gram altın ne kadar oldu? Altında son durumGram altın ne kadar oldu? Altında son durum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elektrik zam

En Çok Okunan Haberler

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Düşük faizli konut kredisi için son günler

Düşük faizli konut kredisi için son günler

Türkiye'nin Otomobili'nde şirket kuruldu

Türkiye'nin Otomobili'nde şirket kuruldu

Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum

Zorunlu trafik sigortasında kritik uyarı!

Zorunlu trafik sigortasında kritik uyarı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Döviz listesine yeni para birimi ekledi

Döviz listesine yeni para birimi ekledi

Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum

Son dakika... İhracat rakamları belli oldu

Son dakika... İhracat rakamları belli oldu

Düşük faizli konut kredisi için son günler

Düşük faizli konut kredisi için son günler

Bağkur prim borçları siliniyor

Bağkur prim borçları siliniyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.