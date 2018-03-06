FİNANS

Elektrik faturalarında yeni dönem! Kredisi yüksek abonenin elektriği kesilmeyecek

06 Mart 2018 10:20

Türkiye'de 2020'ye kadar 16 milyar lira şebeke-hizmet iyileştirme yatırımı yapacak dağıtım şirketleri yeni çalışmalara imza atıyor. Elektrik kesintilerini düşürmek ve faturasına sadık müşterileri ödüllendirmek yoluna gidiliyor.

Elektrik faturalarında yeni dönem! Kredisi yüksek abonenin elektriği kesilmeyecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın müşteri memnuniyeti odaklı yeni dönemi başlatmasıyla Kars'ta kurdukları çağrı merkezini tanıtan Limak Enerji Dağıtım Şirketleri CEO'su İsmail Ergüneş, elektrik kesintilerini düşürmek ve faturasına sadık müşterileri ödüllendirmek için gruplandırma yoluna gittiklerini söyledi. Ergüneş, "2.5 milyon abonemizi A'dan E segmentine kadar 5 gruba ayırdık. A grubu faturasını gününde yatıranlar, B grubu 5 gün, C grubu 5-20 gün, D grubu 20-40 gün içinde yatıranlar, E grubu da 40 günü geçirenlerden oluşuyor. Şirketin 2.5 milyon müşterisinin 2.2 milyonu A,B grubunda yer alıyor. Örneğin ayın 15'inde maaş alanlar ayın 1'indeki faturasını ödeyemiyor. Bunlar bizden talep ettiğinde ödeme gününü kendileri belirleyebiliyor. Geçen yıl A-B grubu için elektrik kesmeyi kaldırdık" dedi. Ergüneş, yapılan bu uygulamayla kesinti yapılan müşteri oranının yüzde 21 azaldığını söyledi.
 
 
FİYATLAR DÜŞTÜ
 
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; Türkiye'nin son 15 yılda en büyük başarısının enerji reformu alanında olduğunu belirten Ergüneş, özelleştirmelerle devletin kasasına 13 milyar dolar girdiğini, enerji dağıtım şirketlerinin her yıl altyapıya 4.4 milyar TL'lik yatırım yaptığını kaydetti. Ergüneş, elektrik faturalarının özelleştirme sonrası artmayıp, tersine azaldığını fiyatların 8-9 dolardan 4-5 dolara/ kWh seviyelerine gerilediğini söyledi.
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Okuyucu Yorumları24 yorum
  • 235 Oy
    Boşverin bu lafazanlığı, "dağıtım bedeli" adı altında aldığınız HARACI kaldırın.
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  • 183 Oy
    faturasını zamanında ödeyen biri olarak söylüyorum kaçak kullanım bedellerini bizden almayın bundan daha güzel ödül olamaz
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  • 143 Oy
    Bu firmaların alamadığı kaçak elektiriği vatandaşa ödettirmenin vobali nedir bilirmisin,bu kul hakkı bunu yapan ve yardımcı olanın vay haline.Bu dünyanın malı ahirete gitmiyor ama günah ve sevabı orada belli olacak.
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  • 108 Oy
    Fiyatlar düştü deyip milletin aklıyla damatta dalga geçmeye başladı. kendileriyle dalga geçildiğinin farkına varamayan bir kesim hala bunlara oy verebiliyor. beyin ve akıl meselesi tamamen.
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  • 64 Oy
    kim söylüyosa bunu yalan söylüyo neden derseniz...ben ayın 15 ne fatura ödeme tarihini aldıramadım...Elazığ aksa fatura ödeme tarihini değiştirmek için bankaya otomotik ödeme vermemi söylüyo illaki bankaya gidip bulaşacam ben bankayla çalışmak istemiyorum diyince illaki bankayla çalışmanız lazım diyolar ben bankaya hatun olmak zorundamıyım...namuslu elektrik ödeyenlerin cezası bu olsa gerek....illaki namussuz olup çalıp çırpmakmı lazım...
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  • 38 Oy
    doğudaki kaçak elektriği batı ya ödeten akp zihniyeti bunuda sanki lutuf muş gibi lanse ediyor
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  • 37 Oy
    yapılacak en büyük ödül halkı kaziklamayi bırakmaktır. enerji fonu kaçak kayıp bedeli dağıtım ücreti KDV vergi trt payı bunların grisi ayrı ayrı bir kazık olarak bize giriyor.Gerci memnun olanda var
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  • 24 Oy
    okadar yatırımı yapacak parayı nerden buluyorlar ? vergiden tabiki iflahımızı kuruttunuz klima elektrik sobası gibi cihazları çalıştırmamıza rağmen her ay 220 lira elektrik geliyor eskiden 100 lira gelirdi 3-4 yıl önce tabi adanada her gün elektrik kesiliyor harddiskim bozulmaya başladı ses yapıyor yeni harddisk 250 lira kesintiler yüzünden bulaşık makinasıda ses yapmaya başladı ...
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  • 21 Oy
    Ödeme yapmazsan 7 gün içinde kesiyorlar bir de açma kapama parası alıyorlar. 40 gün gecikme hikaye. Yalan bari söylemeyin
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  • 15 Oy
    ulan sen insanlarla dalgamı geçiyorsun ....benim faturan en az %20 artı ....sen diyorsun geriledi.....ben ocak ayında evde 10 gün kalmama rağmen 71 tl fatura geldi demek 31 gün olsaydım demek 200 tl gelecekti
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  • 15 Oy
    8-9 dolardan 4-5 dolara düşmüş. Doların ne kadar arttığının önemi yok tabi size göre.
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  • 11 Oy
    kimin parasini kime veriyorlar vatandastan haksiz yere aldiklar paralari veriyor.
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  • 10 Oy
    hakkınızı alın, ödülünüz başınızda parçalansın...........
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  • 1 Oy
    ZORLA PARA ALIYORLAR,KULLANMADIĞIMIZ ELEKTRİĞİN PARASINI BİZLERDEN ZORLA ALIYORLAR HARAM OLSUN
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  • 1 Oy
    Dolların artrışından olmasın o iş siz milleti yolunacak kaz görün geri zekalıları inandırırsınız ançak
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  • 1 Oy
    faturasını 18 yıldır gününden önce düzenli ödeyen bir vatandaşım ama benim hiç umudum yok yine her zaman olduğu gibi hırsızlar ödüllenir konustuğumuz burada kalır şunuda bilmelerinde fayda var kul hakkını bilen varsa unutmasınki kaçak kullananlara hakkımı helal etmiyorum ben yine faturamı düzenli ödemeye devam edeceğim nasılsa bununda ahirette hesabı sorulacaktır
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  • 1 Oy
    ZATEN HEPPP ZAMANNI DA ÖDÜYORUZ. GECİKME ZAMMI YANSINASIN DİYEE. AKLINIZ SIRA MİLLETİ KANDIRMAYA MI ÇALIŞIYORSUNUZ SİZZ
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  • 1 Oy
    Özelleştiği zaman dolar 1.20-1.30 tl yani 5-6 tl şimdi ise 3.80 tl yani 14-19 tl olmuş. Bunlar göz göre göre insanın aklıyla dalga geçiyorlar.Zaten bu zamana kadar yaptıkları buydu.
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  • 0 Oy
    BIRAKIN DAMAT BEY BU LAFLARI 170 TL LİK KULLANIM BEDELİ İÇİN 300 TL ÖDETMEYİ BİLİYORSUNUZ AMA .
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  • 0 Oy
    faturamız 160 tl ise bakım üçretiyle birlikte 320 tl oluyur neden bakım bedeli alınıyor devlet neden bu duruma düzenleme gelmiyor özel sektöre bizi dolandırmadına müsade ediyor ????
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  • 0 Oy
    kayıp kaçak bedelini kaçak kullananlardan alın başka bişey isteyen yok sizde.
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  • 0 Oy
    nasil olsa yargıtay kayıp kacak bedeli almanin önün acti artik hersey ödüllendirilir
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  • 0 Oy
    ayda iki kez fatura kesiliyor. özelleştirmeye seneler önce bu yüzden karşı çıktık ama millet vatan hainliği ile suçladı. şimdi bol bol para ödeyin ama ağlamayın sakın. Bunu siz yaptınız.
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  • 0 Oy
    son ödeme tarihinden sonra bir hafta gecikme olunca anında kesiyorlar çoğu zaman ihbarda bile bulunmuyorlar açma kapama bedeli 20 tl alabilmek için her şeyi yapıyor şirketler öyle faturayı geciktirmek ne mümkün halkla alaymı ediyorsunuz Allah aşkına
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