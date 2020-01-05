FİNANS
  4. Elektrik üretim yatırımlarında başı "doğal gaz" çekti

Elektrik üretim yatırımlarında başı "doğal gaz" çekti

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.01.2020 11:06 | Son Güncelleme

Türkiye'de geçen yıl devreye giren 2 bin 821 megavat elektrik üretim kapasitesinin 917,4 megavatını doğal gaz santralleri karşıladı - Rüzgar santralleri 578 megavat kapasiteyle ikinci sırada yer aldı - Geçen yıl devreye alınan kapasitenin yaklaşık 3'te 2'sini yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Türkiye'de geçen yıl 2 bin 821 megavatlık elektrik üretim kapasitesi devreye girdi. Bu kapasitenin en büyük kısmını 917,4 megavat ile doğal gaz santralleri oluştururken, rüzgar santralleri 578 megavat kapasiteyle ikinci sırada yer aldı.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, 2019'da 172 elektrik üretim ünitesi faaliyete başladı.

Bu ünitelerin toplam kurulu gücü 2 bin 821 megavat olarak belirlendi. Böylece, 2019'da devreye alınan elektrik üretim kapasitesi geçen yıla göre yüzde 21,7 artış gösterdi.

Doğal gaz santralleri, 917,4 megavat kurulu güçle bu dönemde devreye giren kapasitede en yüksek paya sahip oldu. Geçen yıl devreye alınan ikinci en büyük kapasiteyi 578 megavat ile rüzgar santralleri oluştururken, yerli kömür santralleri 514 megavat ile üçüncü sırada yer aldı.

Santraller içinde 801 megavat kapasiteli Aliağa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali ve 510 megavat kapasiteli Soma Kolin Termik Santrali, geçen yıl faaliyete başlayan en büyük iki santral oldu.

- Hidroelektrik ve jeotermal yarıştı

Geçen yıl kurulu güce eklenen kapasitenin 232,1 megavatını jeotermal santralleri oluştururken, hidroelektrik santralleri 210,6 megavatla jeotermali takip etti.

Ayrıca, 2019'da 143 megavat biyokütle ve atık ısı, 138 megavat ithal kömür ve 88 megavat güneş enerjisi kapasitesi devreye alındı.

Böylece, geçen yıl faaliyete giren toplam kurulu gücün yüzde 62,5'ini yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu.

- En büyük artış doğal gazda

Öte yandan, 2019'da devreye giren kapasitede bir önceki yıla göre en fazla artış doğal gazda görüldü. Geçen yıl devreye alınan doğal gaz kapasitesi 2018'e göre yüzde 466 yükseldi. Bir önceki yıl eklenen doğal gaz kapasitesi 162 megavat olarak kayıtlara geçmişti.

Aynı dönemde devreye alınan hidroelektrik kapasitesi ise yüzde 76 azaldı. Türkiye'de 2018'de 889 megavat hidroelektrik kapasitesi devreye girmişti.

- Toplam kurulu güç 91 bin 341 megavata ulaştı

Geçen yıl devreye giren kapasiteyle, Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücü 91 bin 341 megavata ulaştı.

Toplam kurulu güçte en büyük payı 28 bin 494 megavat ile hidroelektrik santralleri aldı. Kurulu gücü 25 bin 930 megavat seviyesinde bulunan doğal gaz santralleri ikinci sırada yer alırken, yerli kömür santrallerinin kurulu gücü 11 bin, ithal kömür santrallerinin kurulu gücü ise 8 bin 967 megavat oldu.

Bu kaynakları 7 bin 544 megavat kurulu güç ile rüzgar ve 5 bin 987 megavat ile güneş enerjisi santralleri izledi. Kurulu gücün kalan 3 bin 419 megavatlık kısmını ise jeotermal, atık ve çöp, asfaltit kömür ve sıvı yakıtlar santraller oluşturdu.

Mahşer yeri gibi! İntikam sloganları atıldıMahşer yeri gibi! İntikam sloganları atıldı
İZTO’da gündem RO-ROİZTO’da gündem RO-RO
Otomotiv yüzde 3.0 düşüşe karşın 14. kez ihracatın "lider sektörü"Otomotiv yüzde 3.0 düşüşe karşın 14. kez ihracatın "lider sektörü"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz elektrik kurulu gücü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı' Rüzgar Enerjisi

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İstanbul trafiği onlara yarıyor! Aylık kazançları 6 bin liraya kadar çıkıyor!

İstanbul trafiği onlara yarıyor! Aylık kazançları 6 bin liraya kadar çıkıyor!

Bakan açıkladı! 400 milyar doları geçti

Bakan açıkladı! 400 milyar doları geçti

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber

Bakan duyurdu! İlk kez açılacak, sınavla alınacak

Bakan duyurdu! İlk kez açılacak, sınavla alınacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TESK'ten ÖTV ve KDV çağrısı

TESK'ten ÖTV ve KDV çağrısı

Hindistan cevizi lifine ekilen çilekte ilk hasat

Hindistan cevizi lifine ekilen çilekte ilk hasat

İZTO’da gündem RO-RO

İZTO’da gündem RO-RO

Otomotiv yüzde 3.0 düşüşe karşın 14. kez ihracatın "lider sektörü"

Otomotiv yüzde 3.0 düşüşe karşın 14. kez ihracatın "lider sektörü"

Tatilciler Uludağ'a akın etti

Uludağ'a akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı

Madeni paranın serüveni

Madeni paranın serüveni

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.