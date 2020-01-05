Elektrik üretim yatırımlarında başı "doğal gaz" çekti

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Türkiye'de geçen yıl 2 bin 821 megavatlık elektrik üretim kapasitesi devreye girdi. Bu kapasitenin en büyük kısmını 917,4 megavat ile doğal gaz santralleri oluştururken, rüzgar santralleri 578 megavat kapasiteyle ikinci sırada yer aldı.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, 2019'da 172 elektrik üretim ünitesi faaliyete başladı.

Bu ünitelerin toplam kurulu gücü 2 bin 821 megavat olarak belirlendi. Böylece, 2019'da devreye alınan elektrik üretim kapasitesi geçen yıla göre yüzde 21,7 artış gösterdi.

Doğal gaz santralleri, 917,4 megavat kurulu güçle bu dönemde devreye giren kapasitede en yüksek paya sahip oldu. Geçen yıl devreye alınan ikinci en büyük kapasiteyi 578 megavat ile rüzgar santralleri oluştururken, yerli kömür santralleri 514 megavat ile üçüncü sırada yer aldı.

Santraller içinde 801 megavat kapasiteli Aliağa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali ve 510 megavat kapasiteli Soma Kolin Termik Santrali, geçen yıl faaliyete başlayan en büyük iki santral oldu.