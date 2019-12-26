Elektrik ve doğal gaz abonelik feshi artık e-devletten yapılabilecek

Elektrik ve doğal gaz aboneliğinde yeni dönem başladı. Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, elektrik ve doğal gaz abonelik feshinin e-devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

Dijjital Dönüşüm Ofisi kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte yapılan duyuru:

Size güzel bir haberimiz var! Yıl bitmeden tüm Türkiye'de doğal gaz ve elektrik için abonelik, fesih ve sorgulama işlemleri Dijital Türkiye Portalinda.

Şubat 2019'da bu tabloyu paylaşmıştık. (https://t.co/HLflg0s2C9) Size güzel bir haberimiz var! Yıl bitmeden tüm Türkiye'de doğal gaz ve elektrik için abonelik, fesih ve sorgulama işlemleri Dijital Türkiye Portalinde. #DijitalTR pic.twitter.com/V1QyrBQgOW — CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) December 25, 2019



