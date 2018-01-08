FİNANS

Elektrik ve doğalgaz faturaları değişiyor

08 Ocak 2018 09:27

Tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve daha önceki tüketimleriyle kıyaslama yaparak enerji tasarrufu sağlamaları amacıyla, elektrik ve doğalgaz faturalarına yeni detaylar eklenecek.

Elektrik ve doğalgaz faturaları değişiyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023”ten derlenen bilgilere göre, söz konusu dönemde enerji verimliliğine ilişkin 55 faaliyet belirlendi. Plandaki 55 eylemin etki ve uygulama süreleri bir yıldan 40 yıla kadar değişiyor. Bu önlemlerle Türkiye’nin her geçen gün artan enerji talebinin 2023’e kadar yüzde 14 azaltılması hedefleniyor.
 
Türkiye’de 15 yılda toplam 30,2 milyar dolarlık enerji tasarrufu sağlanması öngörülüyor. Enerji verimliliği sayesinde ayrıca 2,5 milyar dolarlık 3 bin megavat kapasiteli doğalgaz santralinin kurulmasına gerek kalmayacağı hesaplanıyor.
 
Plandaki eylemler tarımdan, sanayiye, ulaşıma, binalarda enerji verimliliği uygulamaları ve çatılarda güneş santralleri kurulmasına kadar birçok alanda gerçekleştirilecek. Söz konusu yatırımlar kamu ve özel sektör tarafından yapılacak.
 
Plan kapsamında 2023‘e kadar kümülatif olarak 23,9 milyon ton eşdeğer petrol tasarruf sağlanacak ve bu tasarrufun sağlanması için 10,9 milyar dolar yatırım gerçekleştirilecek.
 
BİNALAR İÇİN ULUSAL VERİ TABANI OLUŞTURULACAK
 
Eylem planı kapsamında, Türkiye’de binalara ilişkin başlıca özelliklerle birlikte kentsel ve kırsal alanlardaki binaların sayısı ve tipolojisini içeren bir envanter geliştirilecek.
 
Belirli ölçekteki binaların gerçek enerji tüketim ve emisyon verilerinin toplanması, kıyaslama yapılması ve binaların enerji verimliliği açısından değerlendirilmesinin yapılabileceği bir ulusal veri tabanı oluşturulacak.
 
Binalarda enerji verimliliğinin artırılması ve halkın bilinçlendirilmesi için kılavuz ve rehber dokümanlar hazırlanacak. Yeni binaların "C" olan asgari enerji performans sınıfının "B" veya "A" sınıfına yükseltilebilmesi için yapılacak yatırımlar özendirilerek, bina sahiplerine doğrudan veya dolaylı destek sağlanacak.

GÜNEŞTEN ÜRETİLEN FAZLA ELEKTRİK İÇİN MAHSUPLAŞMA
 
Binalarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik engeller azaltılacak, idari süreçler daha kolay ve hızlı hale getirilecek. Bu kapsamda, güneş paneli kullanılan binaların şebeke işletmecileriyle mahsuplaşması kolaylaştırılacak. Üretilen elektriğin ve ısı enerjisinin öz tüketimden fazlasının satışına yönelik gerekli düzenlemeler de eylem planı kapsamında gerçekleştirilecek.
 
ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FATURALARI DEĞİŞİYOR
 
Bu arada, tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve daha önceki tüketimleriyle kıyaslama yaparak enerji tasarrufu sağlamaları amacıyla, elektrik ve doğalgaz faturalarına yeni detaylar eklenecek.
 
Tüketicilerin verimli olmayan alışkanlıklarından kaçınması, enerji verimliliği iyileştirme önlemleri, enerji tüketen ekipmanların tasarruf olanakları hakkında bilgiler içeren bir uygulama, mevzuat geliştirilip enerji tedarik şirketleriyle iş birliği içinde hayata geçirilecek. Böylece oluşturulan ortak bir formatla faturalarda tüketimle ilgili temel istatistiklere yer verilecek, kullanım alışkanlıkları analiz edilerek uyarılar yapılabilecek.
 
Eylem planında yer alan kategoriler bazında 6 ayrı izleme ve denetleme komisyonu kurulacak. Bu komisyonlarda ilgili kurum ve kuruluşlardan uzman düzeyinde en az bir kişi yer alacak. Söz konusu komisyonlar bu yıl mayıs ayından başlamak üzere altışar aylık aralıklarla her yılın mayıs ve kasım aylarında eylemlerin gerçekleşme düzeyine ilişkin gelişmeleri değerlendirip ek önlemleri ilan edecek.
 
Bu kapsamda 2018’in enerji yoğunluğunun azaltılarak verimliliğin sağlanacağı ve yeni çalışmaların da ortaya konulacağı “odaklanma yılı” olması planlanıyor.
 
Eylem planı çerçevesinde, enerji sektörünün ayrıca daha çok yerli ve yenilenebilir kaynaklarla büyümesi amaçlanıyor. AA

 

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Okuyucu Yorumları11 yorum
  • 99 Oy
    Kaçak kullananın parasını dürüst adamdan almaktan vazgeçin artık.
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  • 4 Oy
    asıl tasarruf sağlanması suda yapılmalı. yeni bir khk ile butun aboneler kontorlu su sistemine gecirilmeli. kontorlu su olunca eskisi gibi cesmeyi sonuna kadar açamıyosun. yetkililere duyurulur. zorunlu önödemeli sayaç sistemi yürürlüğe girmeli.nokta.
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  • 63 Oy
    bunlar bizim kardeşimiz deyip ne idüğü belirsiz mültecilere harcadığınız paralarla enerji için yatırım yapsanız böyle abuk subuk planlara gerek kalmaz.
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  • 31 Oy
    la yapmayın bişey siz şimdi detay bedelide eklersiniz faturaya
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  • 24 Oy
    bunlarin hayatlari yaln tasartuf edecek hukumet once saat ayariyla baslar meclis tasarruflariyla devam eder
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  • 25 Oy
    Tesis bedeli,enerji dağıtım bedeli ne Zaten Elektrik satıp parasını alıyorsun kw olarak.Tesis bedeli Enerji dağıtım bedeli .Kelime ve kavramına bakın..Ahlaksızlık ,soygunculuk.başka hiç bişe değil..Devlet olmayınca halka kazık atmanın yolları...10 tl lik elektriğe 20 tl ödüyoruz.Zehir zıkkım olsun haram olsun..Hakkımız...
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  • 14 Oy
    devlet en azından doğalgaz elektrik su dan elini ceksin vergilere gücümüz yetmiyor
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  • 6 Oy
    75 tl elektirik kullanıyorum 140 tl fatura ödüyorum benden alınan bu fazla para sebep olanlara KEFEN parası olsun
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  • 4 Oy
    Başkent GAZ 1987 de abone oldum şimdide abonliği iptal ettirdiğim faturalı doğalgazın güvence bedelini ödemiyor. o vakit 400 dolardan fazla güvence bedeli alınmıştı şimdi de çıkmışlar 0,06 tl alacağınız var diyorlar. Millete zorla faturalı sayaç verip böyle para toplayıp hüpletiyorlar. EPDK ya şikayet ettim sonra tüketici hakem heyetine gitcem.
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  • 4 Oy
    Yani demek istiyorlar ki "biz vergi üstüne vergi bindirelim ama size de nasıl daha kısıtlı kullanacağınızı gösterelim"... :)
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  • 9 Oy
    her eve iş yerine 1 tl ekleseniz yeter :) DEVLET KALKINIR
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