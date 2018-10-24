Elektrik ve doğalgaz zamlarında geri adım çağrısı!

Hazine ve Maliye Bakanlığının başlattığı ‘Enflasyonla topyekûn mücadele' çağrısı, toplumda büyük bir umuda sebep oldu. Birçok sektörden yüzde 10 indirim haberleri gelirken, dolar kurunun yüzde 50 arttığı dönemde ürün fiyatını yüzde 150 artıranlar ise kampanyaya sessiz kaldı.

Birçok sektör yüzde 10 indirim kampanyası başlatırken, vatandaşlar "Yetmez. Zam yüzde 150, indirim yüzde 10” diye tepki gösterdi. Fırıncısından sanayicisine kadar her alandaki üretici de maliyet artışlarının altından kalkmakta zorlandıklarını ifade etti. Üreticinin çağrısını haklı bulan Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, sanayicinin en büyük gider kalemi olan enerjide indirim yapılmasının, enflasyonla mücadeleye en büyük desteği devletin verebileceğini söyledi. Elektrik fiyatına sadece son üç ayda yüzde 29,5 zam geldiğini hatırlatan Ağaoğlu "Devlet, doğalgaz ve elektrik zamlarından en az birinin geri alınmasınını sağlayarak üreticiye en büyük desteği verecektir. Enflasyonla savaşta işaret fişeği bu indirim olacaktır. Çünkü sanayicinin elektrik faturası yılbaşına göre yüzde 135'e varan oranlarda arttı" ifadesini kullandı.