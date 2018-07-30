Elektrik ve doğalgazda zam beklentisi

Enerji yönetimi, bu hafta milyonlarca elektrik ve doğalgaz abonesinin cebini ilgilendirecek karar alacak. EPDK, yarın 1 Ağustos’tan geçerli yeni elektrik fiyatlarını görüşmek üzere bir araya gelecek. Kurul, perşembe günü de ikinci toplantısını yapacak. Toplantıda, enerji sektörünün genel ve güncel konuları konuşulacak.
Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, BOTAŞ’ın da yeni doğalgaz tarifeleriyle ilgili bir karar alması bekleniyor. BOTAŞ, gaz fiyatıyla ilgili kararını internet sitesinden kamuoyuyla paylaşıyor.
MALİYET BASKISI
Elektrik ve doğalgazda; artan döviz kuru, petrol ve enflasyon nedeniyle ciddi bir maliyet baskısı bulunuyor. Enerji yönetimi, 1 enflasyonla mücadele”yi etkilemeyecek biçimde bir süredir enerji fiyatlarıyla ilgili alternatifli tarife çalışması yapıyor. Bu çalışmalar ışığında elektrik ve doğalgaz fiyatları belirlenecek.
Elektrikte yüzde 4-5, doğalgazda yüzde 9 düzeyinde bir zam bekleniyor.
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