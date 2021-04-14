Elektrikli scooter yönetmeliği Resmi Gazete'de

Elektrikli scooter yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğin 'amacı' bölümünde, "a) Paylaşımlı elektrikli skuter (e-skuter) işletmeciliği faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, bu faaliyetlerde düzeni ve güvenliği sağlamak, ulaşımın çevre üzerindeki egzoz emisyon ve karbon salınımı gibi olumsuz etkilerini azaltarak çevresel değerleri korumak, hareketliliği artırarak kısa mesafeli seyahatlerde şahsi araç kullanımı yerine paylaşımlı e-skuter kullanımının yaygınlaştırılması ile paylaşımlı e-skuterlerin diğer ulaşım türleri ile entegre, sürdürülebilir bir ulaşım sistemi içerisinde gelişimini sağlamak üzere bu faaliyetlere ilişkin pazara giriş şartlarını ve hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, b) elektrikli skuter ve kullanımına ilişkin 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda sayılan hususlar dışında kalan diğer hususları, belirlemektir" açıklaması yapıldı. Gözler Çin'in dijital Yuan'ında! Simpsonlar'dan Bitcoin için sonsuzluk işareti, Cardano'da yeni gelişmeler! Yönetmeliğin kapsamı ise, "Bu Yönetmelik, karayolunda kullanılacak e-skuterler, paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyeti yapanlar ile bu faaliyetlerden yararlananlar ve bu faaliyetlerde kullanılan her türlü e-skuterleri kapsar" ifadeleri ile açıklandı.

SÜRÜCÜLERİN UYACAKLARI KURALLAR Yönetmelikte, E-skuter kullanımına ilişkin genel hususlarda ise şunlar belirtildi: "E-skuter sürücülerinin uyacakları kurallar aşağıda gösterilmiştir: a) E-skuterin; 1) Ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülmesi, 2) Otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında sürülmesi, 3) İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi, 4) Yaya yollarında sürülmesi, 5) Başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi, 6) İzin alınarak yapılan gösteriler dışında, akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi, 7) Manevra için işaret verme halleri dışında tek elle sürülmesi, 8) Kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilmesi, b) E-skuterde; 1) Diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken; karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması,