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Elektrikte kurulu güç ilk 6 ayda yüzde 96 arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.07.2019 11:17 | Son Güncelleme

Türkiye'de elektrikte işletmeye giren santrallerin kurulu gücü, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 96,54 artışla yaklaşık 1820 megavata yükseldi.

Elektrikte kurulu güç ilk 6 ayda yüzde 96 arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de geçen yılın yarısında işletmeye giren santrallerin kurulu gücü 926 megavat oldu. Elektrikte devreye alınan santrallerin kurulu gücü bu yıl ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 96,54 artışla yaklaşık 1820 megavata çıktı.

KAPASİTE 1408 MEGAVATA ULAŞTI

Bu dönemde devreye alınan kurulu güce en fazla katkı termik santrallerden geldi. Geçen yıl ocak-haziran aylarında 170,4 megavat olan termik santral kapasitesi bu yılın aynı döneminde 1408 megavata ulaştı.

Devreye alınan yatırımların geriye kalanının ise 121,6 megavatlık kısmı hidroelektrik santrallerinden, 204,9 megavatı rüzgar enerjisi santrallerinden, 85,3 megavatı da biyokütle, atık ısı ve jeotermal enerji santrallerinden oluştu.

KURULU GÜÇ 90 BİN 421 MEGAVATA ULAŞTI

Ayrıca, Türkiye'nin elektrikteki toplam kurulu gücü haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,77 artarak 90 bin 421 megavata ulaştı. Geçen yıl haziranda kurulu güç 87 bin 139 megavat olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
elektirik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'

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