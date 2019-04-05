Elektronik ortamda ödenen yurt dışı çıkış harçları sistemde görülecek

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, Gelir İdaresi Başkanlığı ile EGM arasında yurt dışı çıkış harç bedeline ait tahsilat bilgilerinin elektronik ortamda paylaşımına ilişkin "Elektronik Ortamda Veri Paylaşım Protokolü" imzalandı.

Başkanlık tarafından oluşturulan yurt dışı çıkış harç bilgilerinin elektronik olarak aktarılmasına yönelik çalışmalar, EGM Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığınca tamamlandı.

Böylece, EGM Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ve Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının ortak çalışması sonucu yurt dışına çıkış yapacak Türk vatandaşlarının, elektronik ortamda banka veya vergi dairesine ödediği yurt dışı çıkış harçlarının ödenip ödenmediği, hudut kapılarındaki "Hudut Kontrol Sistemi"nden 8 Nisan itibarıyla kontrol edilebilecek.

KAYNAK:AA

