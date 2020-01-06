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  4. Elektronik ticarette 'güven damgası' dönemi

Elektronik ticarette 'güven damgası' dönemi

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 14:02 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Elektronik ticarette güven ortamının tesis edilmesi ve tüketiciye güven algısının oluşturulması için bakanlık olarak proje üzerinde çalıştık ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) iş birliği ile güven damgası sistemini oluşturmuş bulunuyoruz.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Elektronik ticarette güven ortamının tesis edilmesi ve tüketiciye güven algısının oluşturulması için bakanlık olarak proje üzerinde çalıştık ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) iş birliği ile güven damgası sistemini oluşturmuş bulunuyoruz. Burada gizlilik, hizmet kalitesi ve tüketicinin yaşadığı endişelerin giderilmesi konusunda güven damgasının etkin bir rol oynamasını bekliyoruz" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlıkta düzenlenen 'Elektronik Ticarette Güven Damgası Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Pekcan, bakanlığın yenilikçi projelerine bir yenisini daha eklediklerini belirterek, "2 Ocak itibarıyla biz 6 yeni uygulama projemizi devreye aldık. Dijitalleşmeye yeni adımlarla devam ediyoruz. Ticaretin işleyişinde güven unsuru olmazsa olmaz. Ticaretin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi, işlerliği ve sürdürülebilirliği açısından karşılıklı güven unsuru büyük önem arz etmektedir. Elektronik ticarette alıcı ve satıcının birbirini karşılıklı olarak görmedikleri bir ortamda bu güven unsuru daha da ön plana çıkmaktadır. Türkiye’de 75 milyon kişi geniş bantlı internet sistemine ulaşım sağlamaktadır. Ama Türkiye’deki elektronik ticaretin kullanım oranı yüzde 5.3, uluslararasında gelişmiş ülkelerde ise bu oran yüzde 11 seviyesinde" diye konuştu.
'GÜVEN DAMGASI ETKİN ROL ALACAK'
Pekcan, TÜİK'in araştırmasına göre Türkiye'de elektronik ticareti kullanmayanların yüzde 45'inin ödeme sistemlerine duyduğu güvensizlik ve gizlilik konusundaki endişeleri nedeniyle elektronik ticarete yaklaşmadığını söyledi. Yüzde 27'lik bölümün ise satış konusunda ve şikayetlerin değerlendirilmesi konusunda karşılaşabileceği zorlukları dikkate alarak elektronik ticarete yaklaşmadığını ifade eden Pekcan, "Bu da ülkemizdeki elektronik ticaretin gelişimini olumsuz etkilemektedir. Bu durumda elektronik ticarette güven ortamının tesis edilmesi ve tüketiciye güven algısının oluşturulması için bakanlık olarak proje üzerinde çalıştık ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) iş birliği ile güven damgası sistemini oluşturmuş bulunuyoruz. Burada gizlilik, hizmet kalitesi ve tüketicinin yaşadığı endişelerin giderilmesi konusunda güven damgasının etkin bir rol oynamasını bekliyoruz. Burada güven damgası tedarikçisi olarak TOBB'u tek yetkili kuruluş olarak atamış bulunuyoruz" dedi.
SİTELER BELLİ ARALIKLARLA DENETLENECEK
Sisteme, gönüllülük esasına göre 'guvendamgasi.org.tr' üzerinden elektronik ticaret yapan bütün firmaların üye olabileceklerini ifade eden Pekcan, "Elektronik ticarette uyulması gereken kurallar hakkında yayınlamış olduğumuz tebliğde yer alan bütün hususlara uymaları halinde güven damgası sağlayıcısı tarafından kendilerine güven damgası verilecek. Tüketicinin korunması, kişisel veriler sistemleri konusunda ilgili mevzuata uygun davranılacak olan bu siteler aynı zamanda denetlenecek ve belli aralıklarla yapılacak olan sızma testleri sayesinde de güvenlik açıkları varsa tespit edilecek. Burada alıcıların sipariş hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikayetlerin etkin bir şekilde yönetilmesi gibi konularda bilgi alabilecekler. Ayrıca güven damgası sağlayıcı tarafından oluşturulacak çevrimiçi şikayet sistemi ile e-ticarette ortaya çıkan uyuşmazlıklarda çok daha hızlı bir şekilde çözülebilecek" diye konuştu.
HİSARCIKLIOĞLU: E-TİCARET KOLAYLAŞACAK
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hirsacıklıoğlu ise "Bugün Türkiye’de güven damgası almaya hak kazanan ilk 12 e-ticaret sitesine güven damgalarını Sayın Bakanımızla birlikte vereceğiz. Böylelikle e-ticaret sektöründe daha güvenli alışveriş dönemi de başlamış olacak. Sayın Bakanımızın liderliğinde Ticaret Bakanlığımız ticareti kolaylaştırmak üzere çok sayıda yeniliğe imza attı. E-ticareti kayıt altına alacak elektronik ticaret bilgi sistemi kuruldu. Ticari işlemlerde taşınır rehni kanunu çıkarıldı. Ticari sicil müdürlükleri şirket kuruluşlarında tek temas noktası haline getirildi. Kare kodlu çek uygulaması devreye alındı. Lisanslı depoculuk sistemi hayata geçti. Güven damgası uygulaması da e-ticareti kolaylaştırmak için atılan bir adım" dedi.

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