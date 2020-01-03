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  4. Elleriyle ördüğü berelerle yılbaşında Darüşşafakalı öğrencileri sevindirdi

Elleriyle ördüğü berelerle yılbaşında Darüşşafakalı öğrencileri sevindirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 10:49 | Son Güncelleme

Darüşşafaka Urla Rezidans sakinlerinden Işıl Dilek, 2012 yılından bu yana sürdürdüğü geleneği bu yıl da devam ettirerek Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na başlayan 122 öğrencinin soğuk kış günlerinde üşümemesi için kendi elleriyle ördüğü rengarenk bereleri okula gönderdi ve çocuklara unutulmaz bir yılbaşı hediyesi verdi.

İstanbul, 3 Ocak (DHA) - Darüşşafaka Urla Rezidans sakinlerinden Işıl Dilek, 2012 yılından bu yana sürdürdüğü geleneği bu yıl da devam ettirerek Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na başlayan 122 öğrencinin soğuk kış günlerinde üşümemesi için kendi elleriyle ördüğü rengarenk bereleri okula gönderdi ve çocuklara unutulmaz bir yılbaşı hediyesi verdi.
Bugüne kadar gerçekleştirdiği bağışlarla Darüşşafaka Cemiyeti’nin 156 yıllık eğitimde fırsat eşitliği misyonuna destek veren Darüşşafaka Urla Rezidans sakinlerinden Işıl Dilek, bu yıl okula başlayan öğrenciler için çok özel bir yeni yıl hediyesi hazırladı.
2012 yılından bu yana her yılbaşı öncesinde elleriyle ördüğü bereleri öğrencilere hediye eden Işıl Dilek, bu geleneği bu yıl da sürdürdü. Işıl Dilek, rengarenk bereleri soğuk kış günleri öncesinde Darüşşafaka’ya yeni başlayan 122 öğrenciye ulaştırdı.
Darüşşafaka’nın iyilik ve gönüllülük geleneğini simgeleyen bereleri takarak teşekkürlerini sunan çocukların mutluluğu, fotoğraf karelerine yansıdı.
2012 yılında rezidansa taşındı
Yaşamının büyük bir bölümünü kalabalık bir çevrede geçiren Işıl Dilek, aslen İzmitli ve ev hanımı. 1999 Marmara Depremi’nden sonra yaşadığı kayıplar sonucu Ankara’ya taşınarak hayatını sürdürdü. 2012 yılında ise Darüşşafaka’ya destek olmak için Darüşşafaka Urla Rezidans’a yerleşti.
500’e yakın bağışçı yaşıyor
Darüşşafaka Cemiyeti, 22 yıldır devam ettirdiği ileri yaş bakım hizmetlerini bugün dört farklı rezidansında sürdürüyor. Bağışçılarının ileri yaşlarını güvenli ve konforlu bir ortamda geçirmelerini sağlamak amacıyla, ilk olarak 1997 yılında Yakacık Rezidans’ı hayata geçiren Darüşşafaka Cemiyeti, ardından Maltepe, Şenesenevler ve Urla Rezidansları’nı da hizmete açtı. Bugün Darüşşafaka’nın 156 yıllık deneyim ve geleneğine güvenerek Darüşşafaka Rezidansları’nda 500’e yakın bağışçı yaşıyor.
Sağlık hizmeti, özel atölyeler…
Darüşşafaka Rezidansları’nda 7 gün 24 saat sağlık hizmeti veriliyor. Sağlıklı yaşamın ön planda tutulduğu rezidansların restoranlarında menüler uzman diyetisyenlerin kontrolünde hazırlanıyor. Rezidanslarda sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler, bağışçılardan gelen istek ve öneriler doğrultusunda psikososyal servisler tarafından yıllık olarak planlanıyor. Psikososyal servis tarafından hazırlanan program çerçevesinde bağışçılar gezilere, konserlere, tiyatroya, sinemaya, alışveriş merkezlerine, bale ve opera gösterilerine gitme fırsatı buluyor. Bağışçılar aynı zamanda, profesyonel hobi öğretmeni eşliğinde resim, örgü, nakış, takı tasarımı, maket, rölyef, yemek yapımı gibi farklı uğraşlarda bulunabiliyor.
Tek seferlik bağış yapmak yeterli
Bağışçılar her biri farklı temada 1+1, 2+1 ve standart daire alternatifleri arasından istediklerini seçebiliyor. İsterlerse dairelerinin dekorasyonunu değiştirebiliyor ya da evindeki eşyaları rezidanstaki dairesine getirebiliyorlar. Darüşşafaka'nın Yakacık Rezidans, Maltepe Rezidans, Şenesenveler Rezidans ve Urla Rezidans'ta verilen hizmetlerden ve ömür boyu sağlık güvencesinden yararlanabilmek için Darüşşafaka Cemiyeti’ne bir kereye mahsus bağış yapmak yeterli oluyor. (Fotoğraflı)

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