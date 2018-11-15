Brandium Ataşehir, KentPlus Ataşehir, KentPlus Kadıköy gibi inşaat projelerinde yer alan Emay İnşaat, konkordato ilan etti. Emay İnşaat, 2008 yılında en fazla vergi ödeyen ilk 100 şirket arasındaydı.

Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, 1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilen konut ihalelerini kazanmasıyla birlikte İstanbul merkezli projelere katılan Emay İnşaat, İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talep etti.

Emay İnşaat'ın başvurusunu değerlendiren mahkeme, şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Mahkemenin 2018/1307 kararına göre Erdem Akyazılı, Osman Serdar Üliç ve Bülent Yıldırım geçici komiser heyeti olarak atadı. Konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 6 Şubat 2019 günü yapılacağı belirtildi.

Emay İnşaat A.Ş. 2008 yılı Kurumlar Vergisi Türkiye geneli rekortmenlerinde ilk 100'e 62. sıradan girmişti. Şirket 26 milyon 553 bin TL vergi ödemişti.

