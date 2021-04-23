Emekli astsubay yeni iş kurdu, yılda 40 ton istiridye mantarı satıyor!

Yaptığı işten zevk alan Kapar, 2 yıl önce emekli olarak memleketi Aydın'a döndü. Kapar, Zeybek Mahallesi'nde 500 metrekare arsa kiralayarak üzerine 100'er metrekarelik 3 istiridye mantarı üretim tesisi ve yanında da mantarları koruyabileceği soğuk hava deposu yaptı.

Kendi imkanlarıyla 200 bin lira harcayarak yılda 40 ton istiridye mantarı üretimi yapan Kapar, 3 tesis kurdu.

Tesiste toptancılardan aldığı pamuk komposlarıyla 70 günde ürettiği mantarları önce Aydın genelinde kilosu 10 ila 13 lira arasında değişen fiyatlarla pazarcılara satışa sunan Kapar, bir kısmını da İzmir, İstanbul, Muğla ve Bordum gibi birçok kente yolluyor.

Sezonda 5 kez üretim yaptıklarını belirten Tolga Kapar, "Memleketime yerleşerek istiridye mantar sektörüne adım attım. İstiridye mantar üretimi çok risklidir.

Öncelikle yeterli teknik bilgiye ve tecrübeye sahip olmanız gerekiyor. İyi bir tesisinizin olması gerekiyor. Merdiven altı ve depolarda yapmak isteyen arkadaşlarımız var.

Ama süreklilik arz etmeleri çok zordur. Mantar 60- 70 gün arasında yetişiyor. Hammadde olan kompos bulunduğunuz bölgenin hava durumu ve sizin oda yönetimine göre değişiyor.