Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Erdoğan canlı yayında açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Şu sıralar burada bir konuşma yapan Erdoğan emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünyanın en gelişmiş sosyal güvenlik sistemine sahibiz. Sosyal güvenlik şemsiyesi duşında vatandaşımız yok. 100 Günlük İcraat Programımız çerçevesinde, emeklilerimize ikinci ikramiyelerini inşallah Kurban Bayramı öncesi takdim ediyoruz." dedi.

