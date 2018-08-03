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Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Erdoğan canlı yayında açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.08.2018 16:17 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıkladı. Erdoğan emeklilerin ikramiyelerinin kurban bayramı öncesi hesaplarına yatacağını söyledi. İşte emekli ikramiyeleriyle ilgili son durum...

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Erdoğan canlı yayında açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Şu sıralar burada bir konuşma yapan Erdoğan emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünyanın en gelişmiş sosyal güvenlik sistemine sahibiz. Sosyal güvenlik şemsiyesi duşında vatandaşımız yok. 100 Günlük İcraat Programımız çerçevesinde, emeklilerimize ikinci ikramiyelerini inşallah Kurban Bayramı öncesi takdim ediyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
emekli ikramiyesi emekliler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
chp seçim beyannamesine koymasaydı sn. kılıçdaroğlu demeseydi sen o parayı vermezdin bay recep inandırıcı değilsin
@jomba chp ve vaatleri .yav hehe :))
KİMSE, ENFLASYONUN, DOLARIN, ALTININ, EKONOMİNİN DURUMU HAKKINDA MÜJDE VERMİYOR NEDENSE...
@asarpdag ben sana müjdeyi verim kardeş.100 günün sonunda çeyrek altın 400 tl.
babam kurbanı seneye kesecek bin tl dolara yatıracak seneye 2 bin olacak ozaman kesebiliriz diyor
ben bu herifin yerinde olsam emeklilere kurban parasını vermem çünkü nasıl olsa oy veriyor vatandaş....
Adamin hasosu :)
Teşekürler Kılıçdaroğlu sayende bayram ikramiyesi alıyoruz.
Herif derken babanın oğlundanmı bahsediyorsun saygılı olalım biraz. Sosyal medyadan cort cort konuş git sonra lafını ettiğin ikramiyeyi al
Başkanlık sistemi gelince hani her şey ucuzlayıp.ekonomi uçacaktı? Ne yazık ki uçan dolar oldu.Gerçek enflasyon 0 \ 0 40 .Emeklilere bu zammı verin de göreyim sizi.
Asgari ücretliler üvey evlat mı?! Biz yunan vatandaşımıyız
bayramdan önce vereceğiz demiş.onu biliyoruz.tarih ver tarih...aynı nakaratlar devam.
Aklıma küçükken okuduğum DİYET isimli kitap aklıma geliyor. Yav tamam verdiniz sağolun. ama bunu döndürüp döndürüp gözümüze kakmanın ne anlamı var.
vay vay vay.cok para.biliyoz .sen eyt lerden 2000 sonrasi emekli olanlarin maaslarini yukselt once.eytlerden caldiniz bide ikramiyemi dagitiyon.
ben de sandim ki emeklilikte yasa takilanlara mujde,,, hadi ugurlar ola,,,
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