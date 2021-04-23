Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatar? Zamlı bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?

Yılda iki defa verilen emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı ve ne kadar olacağı geçtiğimiz günlerde kesinleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamada, vatandaşların mağdur olmaması adına emekli bayram ikramiyelerinin zamlı olarak ödeneceği belirtildi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATAR?

Heyecanla beklenen emekli bayram ikramiyelerine yönelik açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, emekli bayram ikramiyeleri hakkında merak edilen detayları kamuoyu ile paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre, Ramazan Bayramı için emekli bayram ikramiyeleri mayıs ayının ilk haftasında yatırılacak.

Kurban bayramı emekli bayram ikramiyesinin ise temmuz ayı ortasında yatırılması planlanıyor.

ZAMLI BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasında yer alan bir başka detay ise emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağına ilişkindi.

Erdoğan, emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağına dair kesin bir rakam vermemekle birlikte emekli bayram ikramiyelerine enflasyon oranında bir artış yapılacağını belirtti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o açıklaması…