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Emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam gelir? 3 alternatif üzerinde duruluyor...

24.04.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın emeklilere verilmekte olan bin TL’lik bayram ikramiyelerinin enflasyon kadar artırılacağını açıklamasının sonrasında, artışa olanak sağlayacak yasa teklifi bekleniyor. Bayramın yaklaşmasıyla beraber vatandaş emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam gelir sorusunu araştırmaya başladı. Peki emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam gelir?

Emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam gelir? 3 alternatif üzerinde duruluyor...

Emeklilere ödenen bayram ikramiyesi kanunla düzenlendiği ve kanunda da ikramiye tutarı bin TL olarakk ifade edildiği için enflasyon kadar yapılacak artış için de yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. Peki emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam gelir?

İLK ÖDEME MAYIS AYINDA OLACAK

Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon oranında artış yapılacak bayram ikramiyelerinin ödeme takvimlerini açıklamıştı. Erdoğan, “Bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, kurban bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz” şeklinde konuşmuştu. Buna göre zamlı ödemelerin bayrama yetişmesi için önümüzdeki iki hafta içerisinde konuyla ilgili düzenlemenin TBMM’ye gönderilmesi gerekiyor.

3 ALTERNATİF ÜZERİNDE DURULUYOR

Emekliye bayram ikramiyesinde yapılacak zamda 3 alternatiften söz ediliyor. Bunlardan ilki 6 ayda bir enflasyon farkının ikramiyelere yansıtılması. Böyle olması durumunda Ocak ayınaki yüzde 8.36’lık fark ilk ikramiyeye eklenecek. İkinci ikramiye döneminde de, Temmuz ayında belli olacak olan yeni enflasyon oranında zam yapılacak. Bir başka ihtimal ise, yıllık enflasyonun ikramiyeye yansıtılması. Bu durumda ise 2020 yılı enflasyonu, ikramiyeye yansıtılacak. Bu da yüzde 14.6 olacak. Aynı zamanda emekliye bayram ikramiyesi uygulamasının başladığı 2018 senesinden bu yana yaşanan enflasyonun ikramiyelere yansıtılması talebi de zaman zaman gündeme getiriliyor.

Emekli ikramiyeleriyle ilgili yasal düzenleme uygulanırken, sandıklar üzerinden emekli olanların da ikramiye kapsamına alınması da istenmekte. Bu kapsamda 300 bin civarında emekli olduğu hesaplanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) haricinde 10 banka, 6 sigorta şirketiyle TOBB ve ona bağlı odaların çalışanlarının dahil olduğu 17 emekli sandığı bulunuyor. Bayram ikramiyelerini alamayacak olan sandık emeklileri, bu durumun kendileri için eşitsizliğe yol açtığını söylüyor ve özel sandık emeklilerinin de bu kapsama alınmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı
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