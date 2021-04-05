Emekli bayram ikramiyelerine zam var mı? 2021 Ramazan bayramı ikramiyelerine zam gelir mi?

2018 yılından itibaren her yıl bayramlardan önce ödenen emekli ikramiyesine 2021 yılında zam gelmesi bekleniyor. Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce 13 miyon emeklinin alacağı ikramiyelere zam gelip gelmeyeceği merak konusu haline geldi. Peki, 2021 Ramazan Bayramı ikramiyeleri zamlı olacak mı? İşte, detaylar...

BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM GELECEK Mİ 2021?

Emekli vatandaşlara ödenen bayram ikramiyesi her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yatırılıyor. 2018 yılından itibaren verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden ödeniyor. 2021 yılında ise enflasyon oranında emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması ve tutarın 1.083 TL olarak hesaplara yatması bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Her yıl bayramdan önce ödenen emekli ikramiyelerinin 2021 yılında da Mayıs ayının ilk haftasında yatırılması bekleniyor.



