Emekli bayram ikramiyesine zam ne kadar olacak? 2021 emekli ikramiyesi zammı bugün açıklanıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli bayram ikramiyelerinin enflasyon oranında artırılacağı müjdesinin ardından gözler kabine toplantısına çevrildi. Emekli, dul, yetim aylığı alan vatandaşların yararlandığı ikramiyeler ilk defa enflasyon oranında zamlı ödenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısında miktarın ne kadar olacağı netleşecek.
Eğer son açıklanan yüzde 16.19 yıllık enflasyon baz alınırsa ikramiye 162 lira artışla bin 162 liraya yükselecek. Yüzde 8.36 olan Temmuz-Aralık 2020 enflasyonu dikkate alındığında ise ikramiye bin 83 lira olacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı emekli ikramiyelerine ilişkin bütçe olanakları çerçevesinde tüm senaryoları dikkate alan kapsamlı bir çalışma yaptı.
İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan emekli ikramiyesi üç dönemdir bin lira olarak hesaplara yatırılıyor. Bugüne kadar ödenen ikramiye tutarı 64.2 milyar liraya ulaştı. Ramazan Bayramı ikramiyeleri mayısın ilk haftası hesaplara yatırılacak. Kurban Bayramı ikramiyesinin de 12-16 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor. Emekliler Temmuz ayında aylıklarını da zamlı alacak. Emekliler her yıl Ocak-Temmuz aylarında son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre zam alıyor.
Mayıs ayına kadar emeklilik dilekçesi veren sigortalılar ve memurlar da bayram ikramiyesi alacak. Yeni emeklilere ikramiyeleri ilk maaşlarıyla yatacak.
Talep etmeleri durumunda 65 yaş üstü vatandaşlara ikramiyeleri elden teslim edilebilecek. Yine hasta olup da ikramiyesinin evde ödenmesini isteyenlere kolaylık sağlanacak. Emekli veya hak sahiplerinin bayram öncesi vefatı durumunda, bayram ikramiyesini varisleri alabilecek.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün yaptığı açıklamada, emeklilere dini bayramlarda 1000'er lira ikramiye verilmesi uygulamasının 2018'de başladığını anımsatarak, aradan geçen sürede ikramiyelere artış yapılmadığını belirtti.
TÜED olarak enflasyon oranları ve ekonomideki dalgalanmalar da dikkate alınarak bayram ikramiyelerinde artış yapılmasını bir süredir talep ettiklerini vurgulayan Ergün, şöyle konuştu:
"İkramiyenin ödenmeye başlandığı tarihten itibaren emekli aylıklarına altı ayda bir yapılan zam ikramiyelere de uygulanmalı. 2021'in birinci altı ayında bayramlar öncesinde ödenecek ikramiye 1.545 liraya yükseltilmelidir." dedi.
Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ülkemizin imkanlarının gelişmesine paralel olarak, emeklilerimizin şartlarını daha da iyileştirmeye hazırlanıyoruz." ifadelerinin de kendileri heyecanlandırdığını belirterek, şunları kaydetti:
"Emekli kendisine uzatılan eli geri çevirmeyen, kendisi için yapılanları da yapılmayanları da unutmayan, bu toplumun kıymetli büyükleri, ana ve babalarıdır. Olgun insanlar topluluğudur. Bize yapılanları aynıyla veya misliyle yanıtlarız."
Emekli vatandaşlara bu yıl iki bayram ikramiyesi ödenecek. Eğer tutarlarda bu akşam yapılan Bilim Kurulu'nun ardından değişikliğe gidilmezse emeklilere 1.000'er lira ödenmesi öngörülüyor. Emeklilerin bayram ikramiyesi tarihleri ise şöyle;
Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021
Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor.
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