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Emekli de yatırımcı da bu haberi bekliyor

01 Ocak 2018 14:38

Çarşamba günü açıklanacak TÜFE rakamları, TL'nin seyri üzerinde belirleyici olacak. Milyonlarca emekli ve memurun gözü de maaşlara netlik kazandıracak olan enflasyon açıklamasında.

Emekli de yatırımcı da bu haberi bekliyor

 Yılı dolar karşısında toparlanarak tamamlayan Türk Lirası'nın seyri ve memur-ememkli maaşlarında belirleyici olması açısından kritik öneme sahip enflasyon verisi, 3 Ocak Çarşamba günü saat 10:00'da açıklanacak.

 
2018 emekli maaş zamları, Çarşamba günü açıklanacak enflasyon rakamları ile birlikte netlik kazanacak. SSK ve Bağ Kur emekli aylıkları, önceki 6 aylık dönemindeki enflasyona göre belirleniyor. Ekonomistlerle gerçekleştirilen Aralık ayına ait beklenti anketinde, TÜFE beklentisi yüzde 11.74 çıktı. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 10.68 olmuştu. Yani tahminler yükseldi. Yüzde 11.74’lük tahmine göre; 2017’nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.52 olacak.
 
2018 YILINDA MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR?
 
Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan, TÜFE'deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.
 
MEMUR VE EMEKLİLER YÜZDE 4 ZAM YAPILACAK
 
2017 Ağustos'unda yeni imzalanan toplu sözleşmeye göre memurlar ve emeklileri, 2018 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 4 zam alacaklar. Yine toplu sözleşmeye göre, 2017'nin temmuz-aralık döneminde, 6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü geçmesi halinde; aşan tutar kadar fark, maaşlara yansıtılacak.
 
Enflasyon rakamları 3 Ocak 2018'de açıklanacak. Ancak, temmuz-kasım dönemine ait 5 aylık enflasyon % 4.94 olduğundan şimdiden aşağı yukarı %1’lik enflasyon zammı kesin gibi görünüyor. Bu da zammın en az %4 olacağını ortaya koyuyor.
 
PİYASALAR DA ENFLASYON VERİSİNE ODAKLANDI
 
Enflasyon verisi, Yılı dolar karşısında toparlanarak tamamlayan Türk Lirası'nın seyri açısından kritik öneme sahip. 
 
Kasımda yıllık bazda yüzde 12,98 ile 2003 yılı temel alınan endekste en yüksek seviyeye ulaşan enflasyonun, aralık itibarıyla 2018 ilk çeyreği boyunca aşağı yönlü hareket etmesi bekleniyor. Ancak 'tek hane' beklentisinin gerçekleşmemesi olası.
 
Piyasaların hafta boyunca izleyeceği diğer veriler şöyle:
 
1 Ocak - İstanbul perakende fiyatları (12:00)
2 Ocak - İSO imalat sektörü PMI (10:00)
2 Ocak - Dış ticaret dengesi (10:00)
3 Ocak - TİM ihracat rakamları
3 Ocak - Yİ-ÜFE (10:00)
 
Dışarıda izlenecek veriler şöyle:
 
2 Ocak - Euro Bölgesi, imalat sektörü PMI (12:00)
2 Ocak - ABD, imalat sektörü PMI (17:45)
3 Ocak - ABD, ISM imalat endeksi (18:00)
4 Ocak - Euro Bölgesi, hizmet sektörü PMI (12:00)
4 Ocak - ABD, hizmet sektörü PMI (17:45)
5 Ocak - Euro Bölgesi, ÜFE (13:00)
5 Ocak - Euro Bölgesi, TÜFE (13:00)
5 Ocak - ABD, tarım dışı istihdam (16:30)
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