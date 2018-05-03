Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesinde. İkramiyenin ne zaman ödeneceği en büyük merak konusu. Bu konuda açıklama yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Emeklimiz, Ramazan Bayramı’ndan önce, muhtemelen haziranın başında bin lira bayram ikramiyesini almış olacak." dedi.

Dün NTV’de katıldığı programda açıklamalarda bulunan Bakan Ağbal, “Emeklimiz, Ramazan Bayramı’ndan önce, muhtemelen haziranın başında bin lira bayram ikramiyesini almış olacak." Hızlı bir şekilde bunun Meclis’ten geçeceğini düşünüyorum. Mayıs ayının belki ortasına bile kalmadan bu paket yasalaşmış olur” diye konuştu.

Önceki yapılandırma sonuçlarından hareketle yeni yapılandırma düzenlemesinden 15-16 milyar liralık gelir elde edilmesinin planlandığını belirten Ağbal, “Emekli aylığı artışlarının bu yıl bütçesine maliyeti 22.3 milyar lira. Bir de 65 yaş aylığını artırıyoruz, orada da 581 bin kişi var, onun da maliyeti 1.2 milyar lira. İkisinin toplamı 23.5 milyar lira. Paket içerisinde bazı başka düzenlemeler de var, topluca değerlendirdiğimizde kamu maliyesinin gider tarafında 24 milyar liralık bir artış olduğunu görüyoruz. Her zaman hesabımızı, kitabımızı yaparak yola çıktık, hesapsız, kitapsız hiçbir işin içerisine girmedik. Biz aslında yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalışıyoruz, bugün aniden ortaya çıkmış bir çalışma da değil” dedi.