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Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.05.2018 09:42 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Ağbal, emeklilere verilecek bin liralık ikramiyenin haziran ayının başında ödenebileceğini açıkladı.

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesinde. İkramiyenin ne zaman ödeneceği en büyük merak konusu. Bu konuda açıklama yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Emeklimiz, Ramazan Bayramı’ndan önce, muhtemelen haziranın başında bin lira bayram ikramiyesini almış olacak." dedi.

Dün NTV’de katıldığı programda açıklamalarda bulunan Bakan Ağbal, “Emeklimiz, Ramazan Bayramı’ndan önce, muhtemelen haziranın başında bin lira bayram ikramiyesini almış olacak." Hızlı bir şekilde bunun Meclis’ten geçeceğini düşünüyorum. Mayıs ayının belki ortasına bile kalmadan bu paket yasalaşmış olur” diye konuştu.

Önceki yapılandırma sonuçlarından hareketle yeni yapılandırma düzenlemesinden 15-16 milyar liralık gelir elde edilmesinin planlandığını belirten Ağbal, “Emekli aylığı artışlarının bu yıl bütçesine maliyeti 22.3 milyar lira. Bir de 65 yaş aylığını artırıyoruz, orada da 581 bin kişi var, onun da maliyeti 1.2 milyar lira. İkisinin toplamı 23.5 milyar lira. Paket içerisinde bazı başka düzenlemeler de var, topluca değerlendirdiğimizde kamu maliyesinin gider tarafında 24 milyar liralık bir artış olduğunu görüyoruz. Her zaman hesabımızı, kitabımızı yaparak yola çıktık, hesapsız, kitapsız hiçbir işin içerisine girmedik. Biz aslında yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalışıyoruz, bugün aniden ortaya çıkmış bir çalışma da değil” dedi.

183.5 MİLYAR LİRALIK ALACAK YAPILANDIRILACAK

Ağbal; vergi, SSK primlerini yeniden yapılandıran paketle ilgili olarak vadesi geçmiş bütün borçların yapılandırma kapsamda olduğunu kaydetti.

Vergi alacağının 119.2 milyar lira, sosyal güvenlik prim alacağının da 64.3 milyar lira olduğunu ve toplamda 183.5 milyar liralık alacağın yapılandırılacağını bildiren Bakan Ağbal, şöyle devam etti:

“Paketin kapsamında, vergi ve vergi cezası borçları, sosyal güvenlik primleri, gümrük vergileri, idari para cezaları, belediyelerin atık su alacakları, katı atık ücretleri, öğrencilerimizin kredi borçları, kamuya ait arazileri kullananlar ile turizm yatırımcılarının ecrimisil borçları var. Vatandaşımız borcunun aslını ödeyecek, faizleri yerine de Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranında ödeme yapmış olacak.”

Naci Ağbal, yapılandırmanın, 31 Mart 2018’den önceki bütün dönemlere ait borçları kapsadığını vurgulayarak, “Peşin ödemede hesaplanan faizinin yüzde 90’ını almaktan vazgeçiyoruz. Peşin ödeme önceki yapılandırmalara göre çok daha cazip olacak. Yıl içinde ilk iki taksitle borçlarını öderlerse anapara dışında faizin de yarısını alacağız. Ben vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum: Temmuz sonuna kadar müracaatlarını yapsınlar. Ağustos ayı içerisinde SGK’ya prim borçları, Eylül içerisinde de vergi dairelerine, vergi borçları ödenecek.” açıklamasında bulundu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Chp önerince ekonomiyi çökerten, Akp verince seçim önüne bile çekilebilecek kadar kaynak bulunan paralar emeklilere hayırlı olsun. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. :)
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