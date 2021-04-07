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Emekli ikramiyelerine zam geldi mi? Ramazan Bayramı ikramiyelerine zam yapılacak mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.04.2021 10:32 | Son Güncelleme

2018 senesinde ödenmeye başlayan emekli ikramiyeleri bayramlarda emeklilerin hesabına yatırılıyor. Emekliler için yatan ücret yeterli olmasa da en azından emekliye bir can suyu oluyor. Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile de emekli vatandaşlar Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Geçen yıl emekli ikramiyeleri pandemi sebebi ile erken ödenmişti. Bu sene de ödemelerin erken yatıp yatmayacağı araştırılıyor.

Emekli ikramiyelerine zam geldi mi? Ramazan Bayramı ikramiyelerine zam yapılacak mı?

Enflasyon oranının gittikçe artması ve gıda fiyatlarındaki fiyat artışlarından sonra emekli ikramiyelerinde de enflasyon oranında bir zam beklentisi oluştu. 2018 yılından itibaren 1.000 TL olarak verilen emekli ikramiyelerinde bu yıl fiyat artışı yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu oldu. Ramazan Bayramı’ndan önce 13 milyon emekli bu ikramiyeden faydalanacak. Peki 2021 Emekli ikramiyelerine zam gelecek mi?

EMEKLİ İKRAMİYELERİNE ZAM GELECEK Mİ?

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetileri Derneğinden Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Bayram ikramiyelerinin arttırılması ile ilgili mektup gönderildi.

Tüm Emek Der Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Satılmış Çalışkan imzasıyla 4 Mart'ta gönderilen mektupta bayram ikramiyelerinin arttırılması ve asgari ücret artışına endekslenmesi talep edildi.

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Emeklilere 18 Mayıs 2018 yılı T.C. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile emeklilere bin TL olarak verilen bayram ikramiyeleri 6 dönemdir aynı miktarda ödeniyor.

Emeklilere her yıl ödenen bayram ikramiyesi bu yılda Ramazan ve Kurban Bayramı tarihlerinde ödenecek. İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Bu yıl enflasyon oranında emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması ve tutarın 1.083 TL olarak hesaplara yatması ise beklentiler arasında.

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EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bayram ikramiyesi konusunda atılacak adımlar milyonlarca emekli tarafından merakla bekleniyor. Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde yatırılan 1000 Türk Lirası bayram ikramiyesine zamn beklenirken, bu beklentinin karşılanıp karşılanmayacağı konusunda ise henüz açıklama yapılmadı. 13 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesinde bir zam olup olmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz senelerde Ramazan ve Kurban Bayramlarında toplamda 2 bin Türk Lirası ikramiye ödemesi alan emekliler, bu yılın ödemeleri için geçen yıl olduğu gibi Ramazan'ın başında almayı umuyor.

Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu yıl 13 Mayıs 2021 tarihine denk geliyor. Emeklilere Ramazan Bayramı’nda da ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce veriliyor. Emeklilere ödenen ikramiyelerin bayramdan hemen önce ödenmesi bekleniyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
MEMURLARADA BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLMESİ ŞARTTIR.
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