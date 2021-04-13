FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekliye bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekliye bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.04.2021 11:32 | Son Güncelleme

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte emekli vatandaşlar bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini merak etmeye başladı. Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak sorusu vatandaşlar tarafından fazlaca araştırılıyor. Peki toplam 13.1 milyon emekliye ödenecek olan bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekliye bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? İşte detaylar...

İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı 12 Nisan itibariyle başladı.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak sorusunun cevabını merak ediyor.
Çok beklenen bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Toplam 13.1 milyon emekliye yapılacak olan bayram ikramiyesi ödemeleri Mayıs ayının ilk haftasında hesaplara yatırılacak. NTV'nin yapmış olduğu habere göre, Kurban Bayramı ikramiyesinin de 12-16 Temmuz tarihlerinde yatırılması bekleniyor.
Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu sene 13 Mayıs 2021 tarihine denk geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bayram ikramiyelerini bu tarihten bir hafta önce 6 Mayıs gibi hesaplara yatırmak için çalışmalara başlamış durumda.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAMMI BELLİ OLDU MU?
Bugün 13 Nisan'da düzenlenecek ve önemli kararların çıkacağı Bakanlar Kurulu sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere ödenecek olan bayram ikramiyesi ödemelerine ilişkin zammı kamuoyuna açıklayacak.

TAHMİNİ NE KADAR OLUR?

TAHMİNİ NE KADAR OLUR?
Sabah Gazetesi'nin yaptığı habere göre, eğer son açıklanan yüzde 16.19 yıllık enflasyon baz alınırsa emekli ikramiyesi 162 lira artışla bin 162 liraya yükselecek. Yüzde 8.36 olan Temmuz-Aralık 2020 enflasyonu dikkate alındığında ise ikramiye bin 83 lira olabilecek.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu Burak Sergen yoğun bakıma alındı! "Dualarınızı eksik etmeyin"
Ünlü oyuncu Burak Sergen yoğun bakıma alındı! "Dualarınızı eksik etmeyin"
Son Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Son Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
TMO yemeklik ayçiçek yağı satışına başladı
TMO yemeklik ayçiçek yağı satışına başladı
Mitsubishi üretim durdurma kararı aldı
Mitsubishi üretim durdurma kararı aldı
Ripple ralli mi yaptı?
Ripple ralli mi yaptı?
Altın güne nasıl başladı? İşte ilk fiyatlar
Altın güne nasıl başladı? İşte ilk fiyatlar
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Bankaların çalışma saatleri değişti!
Bankaların çalışma saatleri değişti!
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Yargıtay'dan emsal yumruk kararı!
Yargıtay'dan emsal yumruk kararı!
Çiftçiye faizsiz yem kredisi müjdesi!
Çiftçiye faizsiz yem kredisi müjdesi!
73 yıllık inşaat devi iflas etti!
73 yıllık inşaat devi iflas etti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Ramazan bayramı ikramiyelerine zam mı geldi?
Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?
Turkcell Superonline'ın Genel Müdürü Emre Erdem oldu
Superonline'ın Genel Müdürü belli oldu
5 litre ayçiçek yağının fiyatı ne kadar oldu? İşte Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) satış noktaları listesi!
5 litre ayçiçek yağında şok fiyat!
Son dakika: Sanayi üretimi verileri belli oldu
Sanayi üretimi verileri belli oldu
Emekli bayram ikramiyesine zam ne kadar olacak? 2021 emekli ikramiyesi zammı bugün açıklanıyor!
Emekli ikramiyesi zammı ne kadar olacak?
Küresel piyasalar, ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
Küresel piyasalar, ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.