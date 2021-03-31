FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli ikramiyesine zam mı geliyor? Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken talep!

Emekli ikramiyesine zam mı geliyor? Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken talep!

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.03.2021 10:27 | Son Güncelleme

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, emeklilere verilen ikramiyelerde artış olması gerektiğine vurgu yaparak, en az 1500 lira olması gerektiğini söyledi.

Emekli ikramiyesine zam mı geliyor? Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken talep!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada hükümete seslenerek, "Emekli ikramiyelerine neden zam yapılmıyor?" sorusunu sordu. 2018 yılında getirilen emekli ikramiyelerine her yıl zam yapılması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hadi bunu yapamıyorsun diyelim. O zaman 1500 lira yap" dedi.

"NEDEN EMEKLİ İKRAMİYESİNE ZAM YAPILMIYOR?"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında emekliler üzerinden hükümete yüklendi. 2018 yılında emeklilere getirilen 1000 liralık bayram ikramiyesinin kendi vaadi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Neden emekli ikramiyesine zam yapılmıyor?" diye sordu.Kılıçdaroğlu emekli ikramiyesi konusunda şunları söyledi:"Devleti yönetenlerin sosyal devleti güçlendirmesi lazım. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer maaş ikramiye demiştik. Noterden taahhüt etmiştim. Yapacağım diye.

"ENFLASYON SIFIR MI, NİYE ZAM YAPILMIYOR?"

Dönemin bakanı demişti ki, 'Buyrun yapın bakalım, eğer yaparsanız bende gidip CHP'ye oy vereceğim.' Yaptılar mı? Yaptılar. 2018, 2019, 2020, 2021... Niye zam yok. Emeklilere niye zam verilmiyor? Enflasyon sıfır mı? Enflasyon sıfırsa vermeyiz zam.

İkinci el araç alım satım işlemlerine vergi mi geliyor?İkinci el araç alım satım işlemlerine vergi mi geliyor?

"ZAM YAPILSA İKRAMİYE 1658 LİRA OLACAKTI"

Hesabını yaptık. 2018'den bu yana eğer zam uygulansaydı, emeklinin alacağı ikramiye normalde 1658 lira olacaktı.

"EMEKLİ İKRAMİYESİNİ 1500 LİRA YAP"

Hadi bunu yapamıyorsun diyelim. Hadi imkanım yok, bütçede para yok diyorsun. O zaman 1500 lira yap. Emeklilere bayram ikramiyesi olarak 1500 lira veriyorum diyeceksin. Toplumun huzuru için, barışı için... Verir mi? Vermesini isterim. Vermezse biz vereceğiz."

Amigurumi oyuncak yapan kadınlar ABD'ye sipariş hazırlıyorAmigurumi oyuncak yapan kadınlar ABD'ye sipariş hazırlıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanardağ patladı! Kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa fırladıYanardağ patladı! Kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa fırladı
Şubatta 943 yatırım teşvik belgesi verildiŞubatta 943 yatırım teşvik belgesi verildi
2021 Kıdem tazminatı arttı!2021 Kıdem tazminatı arttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin konuştuğu iki elti olayında yeni gelişme
Türkiye'nin konuştuğu iki elti olayında yeni gelişme
Ünlü türkücünün 11 yıllık evliliği bitti! İşte boşanma nedeni
Ünlü türkücünün 11 yıllık evliliği bitti! İşte boşanma nedeni
Bakan Varank'tan grafen açıklaması
Bakan Varank'tan grafen açıklaması
Alman çiftin traktör hayali gerçek oldu!
Alman çiftin traktör hayali gerçek oldu!
TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması!
TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması!
İETT otobüslerinin rengi değişiyor!
İETT otobüslerinin rengi değişiyor!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Araba alacaklar dikkat! Zam kapıda
Araba alacaklar dikkat! Zam kapıda
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu?
22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları kritik zirveye tutundu
Altın fiyatları kritik zirveye tutundu
Traktör parası için Avusturya'ya gitti, iş insanı oldu!
Traktör parası için Avusturya'ya gitti, iş insanı oldu!
Okuyucu Yorumları 3 yorum
emeklinin durumu zaten içler acısı.emekliye yapacagınız zamlarda eliniz titremesin Allah rızası icin.emekli de bayramda torunlarına bir harclık verebilsin hic olmazsa.yoksa boynu bükük kalıyor.emeklileri unutmayın,utandırmayın.
o 1000 tlyide senin yüzünden verdiler. zaten sana gıcıklar bide 1500 ver diyorsun. mütahitlere para kalmaz ozaman. 1000 lirayla idare etsinler seçime yakın bişeyler yaparlar göz boyamak için. koyun çok memlekette nasıl sa...
Yahu YANDAŞ MÜTEAHHİTLERİNE DOLAR BULANLAR EMEKLİ,İŞÇİ,MEMUR VE K.ESNAFA VERMEK DEĞİL GERİYE SARIP ALMAK NASIL OLUR ONUN FORMÜLLERİNİ BULMAKTA MAHİRLER.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Temsilcisi ile görüşecek!
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Temsilcisi ile görüşecek!
TÜİK - Ekonomik güven endeksi Mart'ta 98.9'a yükseldi
Ekonomik güven endeksi yükseldi
Goldman Sachs, Türkiye'nin enflasyon tahminini yükseltti
Goldman Sachs, Türkiye'nin enflasyon tahminini yükseltti
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şubatta 943 yatırım teşvik belgesi verdi
Şubatta 943 yatırım teşvik belgesi verildi
31 Mart 14 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatlarında son durum | 31 Mart 14 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?
14 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatlarında son durum
31 Mart altın fiyatları ne kadar oldu? 31 Mart gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?
Altın fiyatları düşüşte

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.