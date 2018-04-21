Emekli maaşına 1603 lira formülü!

Hem emekli dernekleri hem de Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), en düşük emekli aylığının asgari ücret kadar olmasını istiyor.

Emekliye asgari ücret ayarı

1 / 13 SSK ve Bağ-Kur'lularda en düşük emekli aylığının asgari ücrete eşitlenmesi formülü yeniden gündeme geldi.

2 / 13 Takvim'de yer alan habere göre talepler hayata geçerse, en düşük emekli maaşı bin 603 lira olacak.

3 / 13 Maaşı bu tutarın altında olan tüm emekliler zamdan yararlanacak...

4 / 13 Maaş artışları enflasyona endeksli zam alan SSK ve Bağ- Kur emeklileri için yeni bir çalışma gündemde.

5 / 13 Ülkemizde en düşük emekli aylığı 935,60 lira seviyesinde bulunurken, taban aylığın asgari ücret kadar olması üzerinde duruluyor.

6 / 13 Hem emekli dernekleri hem de Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), en düşük emekli aylığının asgari ücret kadar olmasını istiyor.

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