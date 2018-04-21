Emekli maaşına 1603 lira formülü!

Hem emekli dernekleri hem de Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), en düşük emekli aylığının asgari ücret kadar olmasını istiyor.
Emekliye asgari ücret ayarı
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SSK ve Bağ-Kur'lularda en düşük emekli aylığının asgari ücrete eşitlenmesi formülü yeniden gündeme geldi.
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Takvim'de yer alan habere göre talepler hayata geçerse, en düşük emekli maaşı bin 603 lira olacak.
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Maaşı bu tutarın altında olan tüm emekliler zamdan yararlanacak...
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Maaş artışları enflasyona endeksli zam alan SSK ve Bağ- Kur emeklileri için yeni bir çalışma gündemde.
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Ülkemizde en düşük emekli aylığı 935,60 lira seviyesinde bulunurken, taban aylığın asgari ücret kadar olması üzerinde duruluyor.
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Hem emekli dernekleri hem de Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), en düşük emekli aylığının asgari ücret kadar olmasını istiyor.
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