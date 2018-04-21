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Emekli maaşına 1603 lira formülü!

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.04.2018 10:30 | Son Güncelleme

Halen net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanan asgari ücretin emekli maaşlarının da tabanını oluşturması gündemde.

Hem emekli dernekleri hem de Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), en düşük emekli aylığının asgari ücret kadar olmasını istiyor.

Emekliye asgari ücret ayarı

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SSK ve Bağ-Kur'lularda en düşük emekli aylığının asgari ücrete eşitlenmesi formülü yeniden gündeme geldi.
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Takvim'de yer alan habere göre talepler hayata geçerse, en düşük emekli maaşı bin 603 lira olacak.
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Maaşı bu tutarın altında olan tüm emekliler zamdan yararlanacak...
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Maaş artışları enflasyona endeksli zam alan SSK ve Bağ- Kur emeklileri için yeni bir çalışma gündemde.
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Ülkemizde en düşük emekli aylığı 935,60 lira seviyesinde bulunurken, taban aylığın asgari ücret kadar olması üzerinde duruluyor.
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Hem emekli dernekleri hem de Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), en düşük emekli aylığının asgari ücret kadar olmasını istiyor.
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emekli maaşı asgari ücret
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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