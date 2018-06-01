FİNANS

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.06.2018 14:59 | Son Güncelleme

Emekli Sandığına bağlı emekliler bugün maaşlarını aldı. 12 milyon emeklinin merakla beklediği bin liralık bayram ikramiyesi de 7-8 Haziran'da ödenecek.

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Ramazan Bayramı öncesi emeklilere maaş ödemesi başladı. Memur emeklileri için 1 Haziran'da başlayan maaş ödemesi 5 Haziran'a kadar devam edecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de ödeme takvimi öne çekildi. SSK ve Bağ-Kurlular maaşlarını 11-12 ve 13 Haziran'da alacaklar.

TAHSİS NUMARALARINA GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Tahsis numarasının son rakamı 5,7,9 olanlar maaşlarını 11 Haziran'da, 1,3,8 olanlar 12 Haziran'da, 0,2,4,6 olanlar ise 13 Haziran'da maaşlarını alacak.

İşsizlik sigortası ödemeleri de bayram öncesinde yapılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ 7-8 HAZİRAN'DA

Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerine 7 Haziran'da, SSK emeklileri ise 8 Haziran'da bayram ikramiyesi ödemeleri yapılacak.

HER BAYRAMDA İKRAMİYE

Bayram ikramiyesi kalıcı olacak. Her yıl Kurban ve Ramazan Bayramları öncesinde emekliler bayram ikramiyesi alacak. Kaynak: TRT Haber

PARTNERHakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?Hakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?
İmar barışı ne zaman geliyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladıİmar barışı ne zaman geliyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı
Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandıMayıs ayı ihracat rakamları açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emekli ikramiye maaş bayram

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilerine yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilerine yanıt!

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

Çalışma Bakanı açıkladı: Dolar daha da düşecek

Çalışma Bakanı açıkladı: Dolar daha da düşecek

Taksi plakası fiyatı 2 günde 100 bin TL arttı

Taksi plakası fiyatı 2 günde 100 bin TL arttı

Hurda araçta büyük vurgun! Bin TL'ye alıp 5 bin TL'ye satıyorlar

Hurda araçta büyük vurgun! Bin TL'ye alıp 5 bin TL'ye satıyorlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İmar barışı ne zaman geliyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı

İmar barışı ne zaman geliyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı

Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı

Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı

Uyuşturucu madde testi artık nefesten yapılacak

Uyuşturucu madde testi artık nefesten yapılacak

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

Cemil Ertem: Enflasyon yüksek gelirse Merkez karşılığını verir

Cemil Ertem: Enflasyon yüksek gelirse Merkez karşılığını verir

BİM'den Star TV açıklaması

BİM'den Star TV açıklaması

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.