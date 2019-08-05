Emekli maaşını Akbank'tan alanlara fırsat

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank'tan emekli maaşı alan ve emekli maaş hesabında artıpara kredisi limiti tanımlı olanların yararlanabildiği kampanyada müşteriler maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artıpara kredisi limitlerini yüzde 0 faiz ile kullanabiliyor.

Böylelikle maaşın son günlerindeki nakit sıkışıklıklarını kolaylıkla ve avantajlı bir şekilde gidermiş oluyorlar.

Ayrıca emekli maaş müşterilerine şubelerinde öncelikli hizmet veren Akbank, maaş hesaplarından yapılacak tüm havaleleri ve dijital kanallarda EFT işlemlerini ücretsiz gerçekleştirerek, Neo maaş kartlarıyla tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kez ücretsiz para çekme olanağı ile emekliler maaşlarını diledikleri an çekebiliyor.

Bunlarla birlikte emeklilere özel hesap işletim ücreti muafiyeti, dosya masrafsız ihtiyaç kredisi sunan Akbank, ülke çapında yaygın şube ve ATM ağı ile yeni emeklilerin tüm ihtiyaçlarına cevap veren hizmetleriyle öne çıkıyor.

Emekli maaş müşterilerine ihtiyaç kredilerinde kefilsiz kullandırım olanağı sağlayan Akbank, maaşını 3 ayda 1 alan emeklilere özel, 3 ayda 1 ödemeli kredi seçeneği ile özel fırsatlar da sunuyor.