Emekli maaşları ne kadar oldu? 2021 en düşük emekli maaşları

Emekliler ve memur emeklileri maaşlarını almaya başladı. En düşük emekli maaşı ne kadar sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 2021 emekli maaşları ne kadar?

Bu hafta itibariyle memur emeklileri doğum tarihlerine göre maaşlarını almaya başladı. SGK emeklileri ise tahsis numaralarına göre 17 Mart'tan itibaren 9 gün içerisinde maaşlarını alabilecekler.

TÜİK, aralık ayına ilişkin tüketici enflasyonunu açıklandı. TÜİK'in verilerine göre aralık ayında TÜFE yüzde 1.25 artarken memur ve emekli maaşlarını etkileyecek yıllık enflasyon ise yüzde 14.6 oldu.

2021 EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

TÜİK'in açıkladığı oranlarla birlikte en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı bin 534 TL’den bin 662 TL’ye, en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı ise bin 627 TL’den bin 763 TL’ye yükselecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR? SSK VE BAĞ-KUR EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI

2020 Temmuz 2021 Ocak

SSK (2000 ÖNCESİ) 2.233 2.420

SSK (2000 SONRASI) 1.500 1.500

BAĞ-KUR (ESNAF) 1.627 1.763

BAĞ-KUR (TARIM) 1.534 1.662