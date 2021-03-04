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Emekli maaşları ne kadar oldu? 2021 en düşük emekli maaşları

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.03.2021 15:10 | Son Güncelleme

Emekli maaşları oranları emekli vatandaşlar tarafından merakla beklenip araştırılıyor. Emekli maaşları ödemeleri başladı ve memur emeklileri maaşlarını aldı. Bağ-Kur ve SGK emeklileri ise maaşlarını önümüzdeki haftalarda almaya başlayacak. Peki, Ocak zammı sonrası emekli maaşları ne kadar oldu? İşte 2021 en düşük emekli maaşları ve detaylar...

Emekli maaşları ne kadar oldu? 2021 en düşük emekli maaşları

Emekliler ve memur emeklileri maaşlarını almaya başladı. En düşük emekli maaşı ne kadar sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 2021 emekli maaşları ne kadar?

Bu hafta itibariyle memur emeklileri doğum tarihlerine göre maaşlarını almaya başladı. SGK emeklileri ise tahsis numaralarına göre 17 Mart'tan itibaren 9 gün içerisinde maaşlarını alabilecekler.

TÜİK, aralık ayına ilişkin tüketici enflasyonunu açıklandı. TÜİK'in verilerine göre aralık ayında TÜFE yüzde 1.25 artarken memur ve emekli maaşlarını etkileyecek yıllık enflasyon ise yüzde 14.6 oldu.

2021 EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

TÜİK'in açıkladığı oranlarla birlikte en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı bin 534 TL’den bin 662 TL’ye, en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı ise bin 627 TL’den bin 763 TL’ye yükselecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR? SSK VE BAĞ-KUR EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI

2020 Temmuz 2021 Ocak
SSK (2000 ÖNCESİ) 2.233 2.420
SSK (2000 SONRASI) 1.500 1.500
BAĞ-KUR (ESNAF) 1.627 1.763
BAĞ-KUR (TARIM) 1.534 1.662

2021 SGK EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

Eski ve yeni SSK emekli aylık karşılaştırmaları

Temmuz Ocak
1.500 1625
1.586 1719
1.692 1834
1.798 1948
1.904 2063
2.009 2177
2.115 2292
2.221 2407
2.327 2522
2.432 2635
2.538 2750
2.644 2865
2.750 2980
2.855 3094
2.961 3209
3.067 3324
3.173 3438
3.278 3552
3.384 3667
3.490 3782
3.596 3897
3.701 4011
3.807 4125
3.913 4240
4.019 4355
4.124 4469
4.230 4584
4.336 4699
4.442 4814
4.547 4927
4.653 5042
4.759 5157

2021 BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI

Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylık karşılaştırmaları

Temmuz Ocak
1.534 1662
1.586 1719
1.692 1834
1.798 1948
1.904 2063
2.009 2177
2.115 2292
2.221 2407
2.327 2522
2.432 2635
2.538 2750
2.644 2865
2.750 2980
2.855 3094
2.961 3209
3.067 3324
3.173 3438
3.278 3552
3.384 3667
3.490 3782
3.596 3897
3.701 4011
3.807 4125
3.913 4240
4.019 4355
4.124 4469
4.230 4584


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