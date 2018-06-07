Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ramazan Bayramının 15-17 Haziran 2018 tarihlerine rastlaması nedeniyle öne aldığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık ödemesi ise şu şekilde olacaktır: 5, 7 ve 9 olanlara 11 Haziran 2018; 1, 3 ve 8 olanlara 12 Haziran 2018; 0, 2, 4 ve 6 olanlara 13 Haziran 2018.

