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Emekli maaşları ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.06.2018 14:01 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarının 11-13 Haziran tarihleri arasında ödeneceği bildirildi ve sigorta numaralarına göre maaşların hangi gün ödeneceği açıklandı.

Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ramazan Bayramının 15-17 Haziran 2018 tarihlerine rastlaması nedeniyle öne aldığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık ödemesi ise şu şekilde olacaktır: 5, 7 ve 9 olanlara 11 Haziran 2018; 1, 3 ve 8 olanlara 12 Haziran 2018; 0, 2, 4 ve 6 olanlara 13 Haziran 2018.

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Anahtar Kelimeler:
Emekli çalışma sosyal bakanlığı

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