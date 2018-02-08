FİNANS

Emekli maaşlarına 'ek ödeme' zammı gelebilir

08 Şubat 2018 09:14

12 milyona yakın emekliye verilen ek ödemenin en az yüzde 8 olması için Türkiye Emekliler Derneği’nden çağrı geldi.

Emekli maaşlarına 'ek ödeme' zammı gelebilir

Hem SSK hem Bağ-Kur hem de memur emeklileri, her ay maaşlarıyla birlikte ek ödemealıyor. Vergi iadesinin kaldırılmasının ardından getirilen ek ödeme, emeklinin maaşına göre yüzde 4 ya da yüzde 5 olarak uygulanıyor. Burada maaş sınırları her yıl belirleniyor. Bu yıl bin 18 lira 2 kuruşun altında maaşı olanlara net maaşlarının yüzde 5'i kadar ek ödeme veriliyor. Bin 18 lira 2 kuruşun üzerindeki maaşlarda ise ek ödeme oranı yüzde 4. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) ise bu oranların düşük kaldığını, artırılması gerektiğini belirtiyor.


'MAAŞA GÖRE OLSUN'

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, "Emekliler, temel gıda maddeleri için yüzde 8 oranında KDV ödüyor. Bu nedenle, ek ödeme de yüzde 8'in altında olmamalı. Hükümet; her kesime teşvik uygularken, emeklilerin taleplerini de dikkate almalı; emeklilere yapılan ek ödeme ve promosyon tutarları, çalışanlara yapılan ödemeler ile paralel bir uygulamaya dönüştürülmeli" diyerek çağrıda bulundu. Eğer ek ödeme yüzde 8'e çıkarılırsa, emeklilerin aylık gelirinde artış olacak. Emekliler, maaş zamlarının dışında yeni bir artış almış olacak. Örneğin; halen 2 bin lira maaşı olan emekli aylık

NASIL UYGULANIYOR?

- Halen maaşı bin 18 lira 2 kuruş ve altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor.

- Maaşı bin 500 lira olan emekli aylık 60 lira (1.500 TL x %4 = 60 TL) ek ödeme alıyor. Emeklinin eline bin 560 lira geçiyor.

- Ek ödeme yüzde 8 olursa. Bin 500 lira maaşı olan emeklinin ek ödemesi 120 liraya (1.500 TL x %8 = 120 TL) çıkacak.

- Bu durumda bu emeklinin eline bin 560 lira yerine bin 620 lira geçmeye başlayacak80 lira ek ödeme alırken, bu tutar oran yüzde 8 yapılırsa 160 liraya çıkacak.

Takvim


 

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Okuyucu Yorumları28 yorum
  • 140 Oy
    bırakın bu masalları oynamayın fakır fukarayla 8 olsa ne olacak 30 lıra daha
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  • 125 Oy
    Yeter artik emeklinin duygulariynen oynamayin hani ne oldu intibaklar yala dolan biktik tiksindik artik bos laflardan
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  • 118 Oy
    birakin bu emekliye mujde haberlerini
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  • 104 Oy
    öküz buza doğururmu acaba.bunların yaşayanlarla değil ölülerle işleri.
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  • 93 Oy
    Ya yeter emeklileri rahat bırakın.Başka haberlerden bahsedin.
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  • 52 Oy
    Bu hükümet,emeklilere "fazladan yük" olarak bakıyor...Bir emekli olarak;hakkımı helal etmiyorum...
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  • 40 Oy
    sizce emekliler derneğini hükümet takarmı?bence takmaz emekliler ancak seçim zamanı üç kuruş zamla geçiştirilir.
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  • 34 Oy
    lütfen önce 2000 sonrası emeklilerin intibakları yapılsın kamu denetçilerinin onayladığı bir durum nasıl olur gözardı edilir. aynı süre çalışmış insanlar farklı maaş alıyor.ne yapalım derdimizi anlatmak için......bunlar bir kaşık bal çalmaktan başka bir şey değil emekliler derneği daha aktif olmalı taşıdığı sorumluluğun farkında olmalı saygılarımla.....
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  • 6 Oy
    @hs2007 üstadım çok doğru bir konuya değinmiş .
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  • 32 Oy
    bu iş torba yasada yok... gereksiz geyik yapmayın...
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  • 28 Oy
    %8 ha ..Milvekillerine ,brokrata gelince %30.Emekliye gelince %8..Daha İntibakı kabul etmeyen bir ana yasa kukla mahkemesi var.kimin kuklasıysa.Vatandaşın halkın hizmetinde olmadığı kesin.Nalet olsun vermeyin..Milet vekillerine verilsin.brokrata verilsinb.Onlara yetmiyor.20 bin 30 bin maaşlar.Biz halk olarak 1600 bin altıyüz lira ile geçiniriz. o açlar geçinemiyor. Allah sizi kahr etsin..Vergi Küçük esnafın sırtında.Daha ne diyeyim gidip kendimizi yakalım meydanlardsa be Allahtan korkmazlar zümresi...Bu eleştiriden dolayı bizi tutuklarsınızda...
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  • 22 Oy
    Biktik artik yalan dolandan önce intibak yalani ile yillarca emeklinin oyunu alin şimdi başka yalanlar istemiiik sizin olsun Allaha şukur kuru ekmekte yeter bize havyar pirzola sizin olsun saglik sihhat bizim anlayan anlasin emekli ayni yerden iki defa sokulmaz.....
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  • 19 Oy
    onlar çalmakla meşgul... çalmakla.....ne çalması mı? bizi uyutan türküleri.......
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  • 11 Oy
    kademeli verilsin 30 yıl hizmeti olan biri 3 bin- biri 700 tl almasın denge statiği kurulmalı az alana sürekli fazla versin fazla alana sürekli az versinki ilerde bu denge eşitliği sağlansın.adam 20 yıl önce emekli olmuş 1500 alıyor hizmeti 30 yıl-bir diğeri 10 yıl önce emekli olmuş hizmeti 30 yıl 3000 tl alıyor.ikiside aynı kurum da aynı statüde.bu böyle olmaz derece sınıf rütbe aynıysa kıdem aynıysa eşitlensin 700 tl emekli maaşı da ne oluyor.asgari ücretten yıllarca sivilde çalışmış haketmiş aynı matrahtan emekli olsun
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  • 10 Oy
    yav olmayacak duaya amin demeyelim uan ekonomik sorunlar varken nerde görülmüş bi ikinci zam daha algı yaratmayın oturun oturduğunuz yerde ha sakın sen istemiyonmu tuzun kuru falan demeyin elbette isterim ama gerçekçi olmak gerekir laf ola beri gele hesabı ağzı olan kendini iş yapıyor konumunda göstermeye çalışanların bi parmak balınada ihtiyaç yok boşuna jheyecan olmasın
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  • 6 Oy
    İNTİBAK LAR ne oldu onlardan haber verin bırakın bu oyalama hareketleri
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  • 5 Oy
    bu haberi yapan gazete,emeklilerle ilgili çok haber yapıyor ancak şimdiye kadar hiçbiri işe yaramadı..boş haber.inandırıcılığı yok.
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  • 3 Oy
    gelişmiş ülkelerdeki emekliler haritada yer arıyor nereye gitsek diye ...bizde 50 tl verecekler diye dua ediyoruz aynı dünyada başka dünyalar
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  • 4 Oy
    arkadaşlar sarayın giderleri çok fazla sıkın dişinizi
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  • 1 Oy
    Hayatta Olacak bir sey değil. Öncelikle bir %10 geçirmeleri lazım ki sonra %8 verip zam verdik diye böbürlensinler Hem ortada seçim meçim de yok Enistem beni neden öpsün
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  • 1 Oy
    yahu allah aşkına sizinkide habermi yahu böyle haberler yapıp milleti gaza getiriyorsunuz devleti itibarda emeklinin zam istegi lafımı olur biz suriyelilere bile 30 milyar harcamış iktidarız 40tl 50 tl paranın lafı bile olmaz dimi sayın binali bey
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  • 1 Oy
    2 sene anayasa mahkemesinin kararını bekledi gariban umutlandırdınız 2000 sonrası emekli için intibak diye diye fos çıktı şimdi ek ödemeylemi umutlandıracaksınız bırakın bu hayal satma işini artık oynamayın garibanın umutlarıyla yeter
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  • 1 Oy
    Bi kemik atıyolar alın yalayın diyolar.2000 yılından sonra da İntibak yasası ne oldu ?Mahkeme halen bi sonuça varamadımı.Acele etmeyin zaten işimiz gücümüz yok bekleriz
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  • 1 Oy
    Emekliye intibak çalışmsını 2000 yılından sonrasına uygulamamak hakikaten çağ dışı bir hukuk ve idare anlayışıdır, açıkçası halkın bir bölümüne zulümdür, AKP iktidarları bu zulme nasıl onay verdi inanılır gibi değil.Umarım farkedip düzeltme yoluna giderler.
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  • 3 Oy
    Milletvekilleri kendilerine nasıl yasa çıkarıyorsa gelin bizde kendimize yasa çıkaralım. Hesap basit 8 milyon emekli artı eşleri eder 16 milyon yaşını almış ikişerde çocuk ekle eder 32 milyon.üç aşağı beş yukarı al sana iktidar
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  • 3 Oy
    Erken seçim kararı alınacak'sa zamda olur bayram ikramiyeleri'de, 2000 sonrası emekliler için ayarlamada olur.Onlar için önemli olan iktidarda kalabilmek kazanmak için verirler nasılsa batmışız.
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  • 0 Oy
    AYIP YAV MİLLETİ UMUTLADIRIP ONDAN SONRA DA BİŞEYLER OLMADIMI EMEKLİ HÜSRAN UĞRUYOR İNTİBAK DEDİLER OLMADI AVRUPA İNSAN MAHKEMESİNE NE LÜZÜM VARDI ÇIKSAYDI EMEKLİ BİRAZ NEFES ALIRDI SURİYELİYE VAR VALLA GEÇEN POSTANEDE TANIK OLDUM SURİYELİ VATANDAŞ Bİ DOLU PARA ÇEKTİ BİZDEN ÇOK EMEKLİDEN İKİ KAT PARA YARDIMI OLIYORLAR Bİ AKP Lİ OLARAK KARŞIYIM ÖNCE CAN SONRA CANAN ÖNCE BİZİM EMEKLİMİZ PİRİM ÖDEMİŞ VERGİ ÖDEMİŞ ONDAN SONRA ONLAR Bİ EMEKLİ MAAŞIYLA TÜRKİYEDE SADECE KIRSAL KESİMDE EV KİRASI ÖDERSİN MAAŞLA EK Bİ İŞİN OLMASA YANDIN AÇSIN YETER YAV SABIR SABIR Bİ AN ÖNCE İYİLESSİN ŞU MAAŞLAR YAZIK
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  • 14 Oy
    emeklide yaşa takılanlar var hükümet her şeye çare buldu bunada bulsun ecevitin gasbetiği hakımızı istiyoruz bu adalet değil yaşa takılanlar emekli olmalı bu konuda REİS den adım bekliyoruz.
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