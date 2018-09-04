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Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.09.2018 09:55 | Son Güncelleme

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli haberler gelmeye devam ediyor. Dün enflasyon verisinin açıklanmasının ardından emekliller maaş hesabı yapmaya başladı? Emekli maaşları ne kadar olacak? Maaşlara ne kadar zam gelecek? İşte emekli maaş zammıyla ilgili son dakika gelişmeleri...

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren son dakika haberleri geliyor. Enflasyonun açıklanlasıyla birlikte emekli maaşlarına gelecek zamlar da yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı Ocak'ta zamlanacak. Zam oranlarında enflasyon belirleyici olacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını, memur emeklilerinin de fark alıp almayacağını gösterecek.

Türkiye İstatistik Kurumu, dün Ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı. Ağustos'ta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2.3 arttı. Temmuz- Ağustos enflasyonu böylece yüzde 2.86 çıktı. Buna 4 ayın enflasyon verisi daha eklenecek, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli olacak. Memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı alabilmesi için 2018'in ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyor. 2 aylık enflasyonun yüzde 2.86 çıkmasıyla, memurlara ve memur emeklilerine fark çıkacağına kesin gözüyle bakılmaya başlandı..

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