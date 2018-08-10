Emekli olacaklar dikkat! Maaşınız düşük bağlanabilir

Emeklilik için borçlanma yapanlara bazı avantajlar getiriyor. 1 günlük askerlik borçlanması 1 yıl erken emeklilik sağlayabilir. Emekli olmak için yeterince prim günü bulunanların borçlanma yapması gerekmiyor. Prim günü eksiği olanlar, hangi dönem için borçlanma yapacağına dikkat etmeli. Aksi takdirde emekli aylıkları, olması gerekenden daha düşük bağlanabilir.

Sosyal güvenlik mevzuatına göre, başta kadınların doğum sonrası işsizlik süreleri ve askerlikolmak üzere, bazı durumlarda emeklilik için borçlanma yapılabiliyor. Borçlanma, prim gün sayısı eksik olanlar için önemli bir avantaj sağlıyor. Borçlanmayı yanlış yapanlar ise zararlı çıkabiliyor.

İşçi, memur veya Bağ-Kur’lu olarak çalışan kadınlar, ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile doğum yaptıktan sonra iki yıla kadar çalışmadıkları süreler için Sosyal Güvenlik Kurumu'na ( SGK) borçlanma yapabiliyor. Doğum sonrası iki yıla kadar olan borçlanma süresi en fazla üç çocuk için kullanılıyor. Kadınlar altı yıla kadar borçlanma yapabiliyor.