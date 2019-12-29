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  4. Emekli polisin yetiştirdiği et tavukları, Arap sofralarını süslüyor

Emekli polisin yetiştirdiği et tavukları, Arap sofralarını süslüyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.12.2019 11:46 | Son Güncelleme

Polis emeklisi girişimci İsmail Karagöz'ün Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan aldığı hibe desteğiyle kurduğu çiftliğinde yetiştirdiği et tavukları, Irak, İran, Katar ve Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor - Girişimci Karagöz: - "Bizim anlaşmalı olduğumuz firmalar var. Firmalar, bize civcivlerini getiriyor. Tesisimizde bu hayvanları 40-45 gün boyunca besliyor, büyütüyoruz. Süreç sonunda firmalar, hayvanlarını kesimhanelerine götürerek işlemlerini gerçekleştiriyor. Paketleme işlemlerinin ardından da yurt içi ve yurt dışı piyasalarına satışı yapılıyor"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Yıllarca polis memuru olarak görev yaptıktan sonra emekli olan İsmail Karagöz'ün, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle Avrupa Birliği (AB) standartlarında kurduğu çiftliğinde yetiştirdiği tavuklar Arap ülkelerine satılıyor.

Emniyet teşkilatında 25 yıl çalıştıktan sonra emekli olan ve memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine dönen 60 yaşındaki Karagöz, "broiler" (et tavuğu) yetiştiriciliği yapmaya karar verdi.

Karagöz, birikiminin yanı sıra TKDK'den aldığı hibe desteğiyle Tınaztepe beldesinde 50 bin et tavuğu kapasiteli çiftlik kurdu.

Karagöz, AA muhabirine, devletin girişimcilere avantajlı hibe imkanı sunduğunu ifade ederek, "Tesisi kurmak için biz 800 bin lira harcadık. Gerisini devletimiz hibe etti. Allah'a şükür devletimizin imkanları çok." dedi.

- "Yurt içi ve yurt dışı piyasalarına satışı yapılıyor"

Tesiste yılda 800 bin ton et tavuğu yetiştirdiklerine dikkati çeken Karagöz, "Bizim anlaşmalı olduğumuz firmalar var. Firmalar, bize civcivlerini getiriyor. Tesisimizde bu hayvanları 40-45 gün boyunca besliyor, büyütüyoruz. Süreç sonunda firmalar, hayvanlarını kesimhanelerine götürerek işlemlerini gerçekleştiriyor. Paketleme işlemlerinin ardından da yurt içi ve yurt dışı piyasalarına satışı yapılıyor. Yurt dışında genelde Irak, İran, Katar ve Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor." ifadelerini kullandı.

Karagöz, broiler yetiştiriciliğinin zor ve stresli bir iş olduğunu belirterek, "Eğer bu işi severek yaparsanız güzel paralar kazanabiliyorsunuz. Herkese bu işi kurmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

- "İsmail Karagöz girişimcilik örneğidir"

TKDK Afyonkarahisar İl Koordinatörü Zülgari Özdemir de 2014'te et tavuğu yetiştiriciliği çiftliği projesi ile Sinanpaşa ilçesine 2 milyon 250 bin liralık yatırım yapıldığını vurguladı.

Çiftliğin bir aile işletmesi olduğunu aktaran Özdemir, şöyle devam etti:

"Bu yatırımın 1 milyon 450 bin lirası TKDK tarafından ödendi. Yatırımcımız ise 800 bin lira harcadı. Bu proje ile AB standartlarında 50 bin hayvan kapasiteli bir çiftlik kuruldu. İsmail Karagöz, girişimcilik örneğidir. Memuriyet döneminde biriktirdiği öz kaynağını değerlendirerek güzel bir işletmeye sahip oldu. Ayrıca çiftlikte üretilen et tavukları, kesimlerinin ardından Arap ülkelerine ihracat ediliyor."

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