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  4. Emekli promosyonları ne kadar? Emekli promosyonları ne zaman belli olacak?

Emekli promosyonları ne kadar? Emekli promosyonları ne zaman belli olacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 10:20 | Son Güncelleme

13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon görüşmeleri Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği arasında önümüzdeki ay yapılacak. Türkiye Emekliler Derneği, bankaların emeklilere aylıkları karşılığında verdiği promosyonların, yeni yılda günün koşulları dikkate alınarak artırılmasını istedi.

Emekli promosyonları ne kadar? Emekli promosyonları ne zaman belli olacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında üç yıl geride kaldı.

SÖZLEŞME SÜRESİ SONA ERİYOR

Üç yıllığına, bin lira aylık alanlara 300, bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonda birçok emeklinin sözleşme süresi sona eriyor.

13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon görüşmeleri Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği arasında önümüzdeki ay yapılacak.

EMEKLİLER MASADA OLMAK İSTİYOR

Emeklilere banka promosyonu verilmesinin mimarının kendileri olduğunu ifade eden Türkiye Emekliler Derneği yetkilileri, promosyon görüşmelerinde masada olmak istiyor.

Promosyon için bankalarla tekrar masaya oturacak emekliler, yeni sözleşmede rakamların ekonomik koşullar dikkate alınarak, artırılmasını talep ediyor.

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Emekli, promosyon,

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