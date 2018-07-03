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Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.07.2018 10:06 | Son Güncelleme

Emekli ve memur 2018 zammı belli oldu. Son dakika habere göre, açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu. Öte yandan Maliye Bakanlığı da en düşük memur ve emekli aylığı maaşının ne kadar olduğunu duyurdu. Peki emekli, memur ve sözleşmeli personelin Temmuz enflasyon zam oranı ne kadar oldu? İşte meslek gruplarına göre emekli ve memur zammında son durum...

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

TÜİK, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin 2018'de alacağı zam oranları da belli oldu. Böylece yılbaşında yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklileri, ortaya çıkan 5,17 puanlık farkı temmuz ayında yapılacak zamla alacak. Toplam zam (3,5+ 5,17) olacak.

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ 2018'DE NE KADAR ZAM ALDI?

Buna göre temmuz ayında memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi yüzde 8,67 zam alacak. İşçi ve Bağkur emeklisinin zam oranı ise yüzde 9,17 oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR KAÇ LİRA?

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Enflasyon farkıyla birlikte en düşük memur maaşı 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı 2 bin 149 liraya yükseldi." ifadeleri yer aldı.

Emekli ve memur ne kadar zam aldı Maaşlara temmuz zammı oranı belli oldu

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2018 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmiştir.

  • 2018 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde, 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranından kaynaklı olarak verilen enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 5,69 oranında artış yapılmıştır. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları da 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 5,69 oranında artırılmıştır.

  • 2018 yılı Temmuz ayından geçerli olmak üzere ise kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3,5 oranında artış öngörülmüştü. 2018 yılı ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 9,17 gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak, ilave enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,65 oranında artış yapılmıştır. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 9,17 oranında artış sağlanmıştır.

    • Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2.893 TL'den 3.133 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı 1.978 TL'den 2.149 TL'ye yükselmiştir."

    Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor.

    MEMUR VE EMEKLİLER ZAMLI MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

    Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

    zam-tablo

    Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2018 Ocak ve Temmuz Dönemleri İtibarıyla Kamu Görevlilerinin Aile Yardımı Dahil Net Maaşları (Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır)


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    memur Emekli enflasyon zam temmuz zammı sözleşmeli personel memur maaşı emekli aylığı maaşı

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    Okuyucu Yorumları 117 yorum
    verilen zammı gözünüze sokun millet perişan olmuş rantçı hırsız ve ırkçılar yüzünden
    Chp iktidarı döneminde bırakın zammı maaş almayacağız diye elimiz yüregimizdeydi..Memura maaş ödeyebilmek için IMF 'nin kapısında günlerce yattılar bu reziller..kıtlık pahalil8k terör hastanelerde gece 2 de sıra kapma..Gecelik faiz %7500..şaka değil.. Ecevitin iğneden ipliğe zam videosunu youtubetan izleyin..Bu yetmez tekrar zam yapacağız diyo gözümüzün içine baka ba ka..Bi de memurla alay edercesine Chp li Murat Karayalçın vesilen sembol8k zamma ek olarak 175 kuruş ta benden diyecek kadar terbiyesizleştiler...Elinde 3 bin liralık telefon..altinda 50 bin tl lik araba..açız der utanmaz chpliler
    @benav_2016 Bu ülkede ırkçılık yapan tek parti var o da hdp. Hdp nin başına Türk geçemez diyen herifi hatırla. Ben başka hiçbir partide böyle bir söylem duymadım.
    Allah gözünü doyursun sadece aç gözlülük
    askari ücretli ne yapsin lan
    sende robin hood mu oluyosun
    @goksen_goksen_1968 YORUMLARA BAKILIRSA MİLLET MEMNUN..OK DAHA BETER OLUN
    @hinterlandtime MİNİĞİM..YIL 1974 ECEVİT AMERİKAYA KARSI GELMİŞ VE KIBRISI ALMISTIR.. AMERİKADA COK SIKI AMBARGO BASLATMISTIR.. O ZAMANLARI DİYORSUNDA AMBARGODAN BAHSETMİYORSUN..O ZAMANDAN BERİDİRDE TURK SOLU ABD TARAFINDAN COKERTİLMİŞ YONETİME HEP AMERİKANCI LAR GETİRİLMİŞTİR..SON ÖRNEK AMERİKANIN BOP PROJESİNİN EŞ BAŞKANIDIR..
    @hinterlandtime ŞİMDİ ÇOK FARKLI SANKİ, SATILMAYAN FABRİKA KALMADI, ÇİFTÇİ PERİŞAN, BENZİN MAZOT 6,5 TL., HAYVANCILIK BİTMİŞ, CARİ AÇIK ALMIŞ BAŞINI GİTMİŞ, BORÇ DESEN 450 MİLYAR DOLAR, ÜLKEYİ SATSAN ÖDEYEMEZSİN, SAMAN İTHAL EDER HALE GELMİŞİZ, İMF YE BORÇ 23 MİLYAR DOLAR İKEN, ŞİMDİ TEFECİLERE 450 MİLYAR DOLAR, HASTANELERDE DOKTOR YOK, SSK YA OKADAR PARA KESİLİYOR, AYRICA İLACA PARA, MUAYENEYE PARA, SOĞAN PATATES BİLE ALAMAZ HALE GELMİŞİZ, HALA 80 Lİ YILLARA BAKIYORSUN,
    IL 1974 ECEVİT AMERİKAYA KARSI GELMİŞ VE KIBRISI ALMISTIR.. AMERİKADA COK SIKI AMBARGO BASLATMISTIR.. O ZAMANLARI DİYORSUNDA AMBARGODAN BAHSETMİYORSUN..O ZAMANDAN BERİDİRDE TURK SOLU ABD TARAFINDAN COKERTİLMİŞ YONETİME HEP AMERİKANCI LAR GETİRİLMİŞTİR..SON ÖRNEK AMERİKANIN BOP PROJESİNİN EŞ BAŞKANIDIR..
    @hinterlandtime hala aynı terane 16 yıldır ülkeyi uzaylılarla beraber ben yönetiyorum siz de konuşa konuşa chp lileştiniz
    Akepeli sendikanın alamadığı zammı kötü ekonomi veriyor.
    tezin cahilliginin göstergesi
    @kanka736 Temmuzda verilen zam memurun cebine girmeden vergi dilimine gider.Ayrıca verilen rakamlar eşi çalışmayan bir memurun Aile yardimi (240TL) + 2 tane 6 yaş altı çocuk (110 TL) dahil rakamdır.
    iyide kardeş memurlar emekliler bu zam oranını alacaklar alsınlar güzel allah daha çok versin bu zam oranları pahalılasan hayat şartlarına göre belirlenmiyormu yani bi memur maaşıyla ayda faraza 10 ekmek alabiliyorken şimdi 7 emek alabiliyor diye maaşını dengeleyip tekrar 10 ekmek alabilecek düzeye getiriyorlar yav bu ülkede yaşayanların hepsi memur değil bu özel sektördeki işçi asgari ücretli vatandaş ne yapsın adama senede 50 tl zam yapılacak diye gözü yılbaşında bu adamın 10 ekmekten 3 ekmege düşen alım gücü ne olacak ...
    @recep_ayaz_2015 kardeş merak etme... Memure verilen zam her zaman enflasyonun altında kalıyor. İktidar, has adamlarını kamuya sözleşmeli olarak alıyor. Onlar memurun 5-6 katı maaş aldıkları için böyle küçük şeylerle ilgilenmiyorlar. İşleri memurlar yürütüyor, onlar da paraları... İktidar yanlısı sendikalar eskiden verilen refah payından da vekillik ve makam karşılığında vazgeçtiler. Ha diyeceksin ki sen bu iktidara destek vermedin mi? Valla verdim. Biz ümmet dedik onlar zimmet. Bize müstehak...
    herşeye maddesel bakma bu kainatta sırlar vardır sen ben bilemeyiz geçim fakir fukara bu sırla hakka yürür
    buna aynen katiliyorum...bir avuc mutlu azinlik yarattilar ve bunun adini adalet partisi koydular...memur zaten rahat calisan kesimdir...bir omur garantisi vardir ve haftada 40 saat sozumona calisırlar....elde kahve elde sigara devamli mola...istedigi zaman ise gitmez...ozel sektordeki teknikerın iki katini alirlar....ne adalet kalkinma partisiymis arkadas ya
    @kudret.yadigar Yahu kardeşim asgari ücretliye hangi oranda zam verildi, %16. Sen bir de ocaktan bu oranı alıyorsun. Memura parça parça veriliyor. Paki önceki 6 ay zamsız donem keseden gidiyor.
    @recep_ayaz_2015 şöyle etrafına bak arabalar son model evsiz kimse yok denecek kadar sorsan ekonomi berbat yandık öldük... bırakın bu ağızları bunu söyleyenlerin hepsinin tuzu kuru nankörlük kanına işlemiş bu gibilerin. dürüst olalım kaypak olanlar belli hepsi konuşur ama zengidir öter dururlar bunlar benim gözümde vatana ihanet kötülük eden zavallılardır. aç olan fakirim diyen kalmadı çok şükür. yunanistana bak battı. kominist edebiyatı yap sefa içinde yaşa YOK öyle yağma...beğenmeyen beğendiği yere gidebilir haydee...
    @recep_ayaz_2015 dostum bende memurum ama hak hukuk adalet dedik tüm bu zamana kadar olmadı ki bize verilen zam gelir vergisi adı altında fazlasıyla geri alınıyor ben zamlı aldığımı ancak ocakta hissediyorum
    kotu oldu %9.17 maasa zam % 20 herseye zam bu olacak bakin gorursunuz daha lokmayi yutmadan agzimizdan alacaklar zamlarla...
    @hakanesen_1982 çoktan aldılar bile...
    Peki bu zamları ne zaman alacağız
    adam yazmış yukarıya 15 temmuz diye sen nerde.yasiyon arkadaşım.
    seneye
    @askerhsn Temmuz
    ben 50 liralık mazotumu alırım enflasyon % müzde falan anlamam arkandayız Reis
    allah memurun göxünü doyursun bu devletin en nankörü memurlar
    ülke memurlardan gecilmiyor zaten.asgari ücretliyi düşünen yok
    Doğalgaza yüzde 20 maaşa 3.5 köprüye 25 maaşa 3.5 akim gücü gün geçtikçe düşüyor
    maşallahhh maşallah. harca harca bitmez emeklilerimiz kudurur bu kafar parayla
    %5 zam %15 enflasyon. nette %10 fakirleştik.
    EKONOMİNİN NE KADAR İYİ OLDUĞU ORTADA...
    hey gidi levent kırca hey sen buna zammı diyorsun bu zam değil zamcık demişti :)
    memura gelen 5 yıllık zam oranlarını toplasan yakında doğalgaza gelecek olan %20 zamma ulaşamaz :D
    enflasyon karsisinda eriyen zamciklar.
    Memurlarin aldığı zamlar gelir vergisine gidiyor. Bu problemin çözülmesi lazım.
    KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ! PATATES SOĞANNN!GELSİN KEKLERRR!
    @northstar123 patates soğandaki oyunu bilmeyecek kadar kek sin. şimdiki fiyattan haberin olsaydı bu yazıyı yazmazdın kekkk
    @northstar123 bi bitmediniz. hala vıdı vıdı.
    zammı beğenmeyen memurlar gözünüzle dizinize dursun,yazıklar olsun bu hayatta sadece siz varsınız devletin gözünde.
    Bi doymadınız be yazıklar olsun
    @baris_gokbulut_1989 aynen dünyayı versen doymazlar,sanki bal kaymak içindeydi ülke yüzyıldır...
    EMEKLİYE İKRAMİYE YERİNE hakettiği gerçe enfalsyonun dikkate alındığı zammı yapsanıza.AKP hep ENTRİKA-ALAVERE-DALAVERE İŞLERLE MİLLETİ ALDATIYOR. Fakat çekirge bir sıçrar iki sıçrar üçüncüsünde fena yere çakılır. Şu an devlet gecikme faizi olarak % 30 ların üzerinde fark aldığına göre yıllık zamlar en az % 30 olmalı ki milletin hayatı biraz olsun kolaylaşsın. Hem ekonomi iyi diyeceksin hemde yükü MİLYONLARCA İŞÇİ-K.ESNAF-K.MEMURA VE ÇİFTÇİYE BİNDİRECEKSİN.
    İşçi de taş yesin duvarları kemirsin....
    seçim bitti yine ağlamalar basladı yemezler herkes memnun bu hayattan bosuna laf uretmeyin
    Zam kelimesinin anlamı ücrette artış demektir teknik olarak bir artış enflasyonun altında kalmış ise zam değildir. Bu açıdan bakacak olursak memur ve emekli AKP döneminde hiç bir zaman maaş zammı almamıştır
    Artık enflasyona ezdirmezler memuru asgari ücretliyi emekliyi Ben oy vermedim vebalim yok benim bu hale düşmeme sebep olan varsa onlar düşünsün enflasyona ezdirmemenin vebailini.
    En düsük memur maasi 5.000 tl olmusmsu Acaba...
    @arslan.bu rüyanda gör koçum rüyanda
    5bin geçen seneydi şimdi 23bin oldu
    fiyatlar daha fazla artıyor gerçek enflasyon dar gelirli için gıda ve giyim dikkate alınmalı o zaman enflasyon en az yüzde 35 de geziyor
    KİMSEYE ACIMIYORUM DAHA BUNLAR İYİ GÜNLERİMİZ, EN ACISI YAKINDIR. 1 LİRAYA ALINAN EŞYALAR 100 KATI ARTMIŞ BUNDAN BAHSEDEN OLMAZ AMA ASGARİ ÜCRETE 1 E 10 GELMİŞ HERGÜN BAHSEDERLER.
    Helal olsun. Memura toplam yüzde 7,5 planla... İlk altı ay için yüzde 4 ver... O dilimde enflasyon verilen iki katını geçsin... İkinci yarıda da yıllık enflasyonu bile dikkate almayın. Bize müstehak... Biz yıllarca ümmeti düşünerek oy verdik, siz zimmeti... Kamuya kendi adamlarınızı sözleşmeli olarak sokun. İşbilmez adamlarınız, memurun 4-6 katını alsın. (Bu rakamlar abartı değil...) Onlar sefa sürerken, kurum elemanları işleri yürütsün, onlar da parayı... Biz müstehak dostlar bize müstehak... Ve güven vermeyen muhalefete de müstehak...
    ulan bu işçiye asgari ücretliye nezaman sıra gelecek asgari ücertli işçi olupta size oy verenlerin allah ellerine felç versin sizin kadar işçiyi ezen bi iktidar olmadı be yazıklar olsun size bizim hakkımızı kimler yiyorsa allah çoluğundan çocuğundan çıkarsın
    Akp il başkanları ilçe başkanları yiyor.
    BAGKUR EMEKLİSİ % 20 OLSAYDI VALLAHİ İYİ OLACAKTI BORÇLARI ÖDEMEDE YARDIMI OLURDU BARİ YEMİYORUZ İÇMİYORUZ KREDİ KARTI FAİZLERİNE GİDİYOR ZATEN BU KREDİ KARTI BORÇLARIMIZA BİR ÇÖZÜM İSTİYORUZ ZAMDANDA ÖNEMLİ VALLAHİ BİRDE BİZLERİ KART MAGDULARINI GÖRSENİZ İŞLLH KEŞKE
    @vural1946 kredi kartı önce atacaksın.vatsa harca.ben attım paranın bereketli var
    Yakında bu enflasyon farkını kaldırır ak kardeşler :) Güzel zam aldık şaka makada. Darısı asgari ücretliye, sıkıntı yaşayan fark bekleyen tüm vatandaşlarımıza olsun.
    2 yıl önce emekli maaşım 560 dolar ediyordu..bu gün benim maaşım 2609 tl olması gerekiyor ama zar zor 1800 tl olacak...eriyoruz beyler..buz eriyor farkında değiliz...
    920 tl alan emekli, alacağı 90 TL'lik zama ne kadar sevinebilir ..? Bu yüzden İNTİBAK gerekli.Bu yüksek zama ancak yüksek maaş alan emekliler sevinebilir...
    Hani nerede o emekli maaşı 1000tl altında olanlar asgari ücrete getirilecekti. Galiba 1000tl verdikleri ikramiyeyi ona saydılar. ????
    ne güzel la. memur olmak varmış hayatta
    @jakala İNANMAYIN AÇ GEZİYOR MEMUR
    Valla sanayide usta olmak vardu
    Bence hiç merak etmeyin bu ay ya da önümüzdeki ayda gelir vergisi kesintileri başlar Temmuz-Aralık dönemi zamları da gelir vergisine istinaden kesilir... Biz bu zammı ne zaman hissederiz sorusuna gelince 2019 Ocak'ta... Bizim eşek ölmezse nal sahibi olur hesabı...
    Gelecek zamma göre hesapladığım emekli maaşım döviz cinsinden yüzde 10 azalacak. Hesabı patates,soğan,et, peynir veya akaryakıt cinsinden yaptığımda durum daha da kötü olduğu görülüyor. Allah sonumuzu hayır etsin.
    En çok üyesi olan sendikaya bakınca beter olun diyesim geliyor %30 %40 olsun müstehak.
    Enflasyon en az %50, ne %15 i...
    adamlar 3,100 TL maaşa burun kıvırıyolar yahu.
    Aga senin pazardan manavdan kasaptan haberin yok. Sabah akşam tavuk döner yeme.
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