Emekli zammıyla ilgili son haber! Emekli zammında hesap tamam

Emeklilerin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? İşte güncel emekli maaşı listesi...
Emekli maaşı ne kadar olacak?
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Emeklilerin Ocak zammında enflasyon belirleyici olurken, tahminler ipuçlarını da veriyor. 2018 yılı enflasyonu yüzde 20.8 olarak tahmin ediliyor.
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Buna göre, 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 10.65 olarak gerçekleşecek.
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Takvim'in haberine göre bu tahmin gerçekleşirse, 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 10.65 olacak.
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KİME, NE KADAR?
Bu tahmine göre emeklilerin Ocak maaşlarını hesaplandı. Hazırlanan tabloya bakan emekliler, artışın yüzde 10.65 olması halinde maaşlarında yaşanacak değişimi görebilecek.
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Yüzde 10.65'lik tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 108,78 ile 521,02 lira arasında artış yaşanacak.
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde halen en düşük maaş bin 21 lira 39 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş yüzde 10.65 artışla bin 130 lira 17 kuruşa çıkacak.
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Halen en yüksek aylık ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 4 bin 892 lira 19 kuruş seviyesinde bulunuyor. Zam yüzde 10.65 olursa 5 bin 413 lira 21 kuruşa yükselecek.
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Kesin rakamlar, 3 Ocak'ta TÜİK tarafından 2018 yılı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.
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