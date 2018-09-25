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Emekli zammıyla ilgili son haber! Emekli zammında hesap tamam

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.09.2018 10:21 | Son Güncelleme

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam miktarı 2018 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon oranına bağlı olacak. Son dakika habere göre, emeklilerin Ocak maaşlarını yüzde 10.65'lik enflasyon tahminlerine göre hesaplandı. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarındaki yükseliş ne kadar olacak?

Emeklilerin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? İşte güncel emekli maaşı listesi...

Emekli maaşı ne kadar olacak?

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Emeklilerin Ocak zammında enflasyon belirleyici olurken, tahminler ipuçlarını da veriyor. 2018 yılı enflasyonu yüzde 20.8 olarak tahmin ediliyor.
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Buna göre, 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 10.65 olarak gerçekleşecek.
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Takvim'in haberine göre bu tahmin gerçekleşirse, 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 10.65 olacak.
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KİME, NE KADAR?

KİME, NE KADAR?
Bu tahmine göre emeklilerin Ocak maaşlarını hesaplandı. Hazırlanan tabloya bakan emekliler, artışın yüzde 10.65 olması halinde maaşlarında yaşanacak değişimi görebilecek.
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Yüzde 10.65'lik tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 108,78 ile 521,02 lira arasında artış yaşanacak.
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde halen en düşük maaş bin 21 lira 39 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş yüzde 10.65 artışla bin 130 lira 17 kuruşa çıkacak.
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Halen en yüksek aylık ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 4 bin 892 lira 19 kuruş seviyesinde bulunuyor. Zam yüzde 10.65 olursa 5 bin 413 lira 21 kuruşa yükselecek.
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Kesin rakamlar, 3 Ocak'ta TÜİK tarafından 2018 yılı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
kardeşim enflasyon yüzde 50 olmuş siz 10 veriyorsunuz geçin bunları Maaşlarımızı dolara endeksleyin bakalım o zaman göreyim sizi kimi kekleyeceksınız...
kandıra kandıra bu güne geldiniz...Allah sonumuzu hayır eyleye....Eşitlik yalan oldu...intibak yalan oldu...sizde yalan olacaksınız merak etmeyin..
ALLAH BEREKET VERSİN .OLMAYANADA VERSİN İŞLLH.
NE ZAMAN EMEKLİ MAAŞLARINDA ZAM HABERİ GÖRSEM KARŞIMA SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ ÇIKIYOR. ALSINLAR GÖZÜM YOK AMA EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLERİDE ÇOK ALMIYORKİ ONLAR NE OLACAK. BARİ BİR EMEKLİ ALBAYIN ALDIĞI KADAR VERSİNLER BANA YETER.
gene öpüleceğiz....
İSTERSENİZ %50 ZAM YAPIN YİNE DE İNSANLAR MAĞDUR...ÇÜNKÜ 2 AYDA HER ŞEYE %100 ÜN ÜZERİNDE ZAM YAPILDI... BIRAKIN ÜÇ KURUŞUN HESABINI YAPMAYI...
Enflasyon oranı hatalı. Daha önce, 1970 lerde %120 enflasyonda yaşam daha kolaydı. Şimdi sadece %10 iken millet kırılıyor . Enflasyon rakamları kesinlikle çok düşük açıklanıyor.
2 KAT ARTAN MARKETTEKİ ZAMLARA ANCA YETER
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