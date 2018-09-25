Emekli zammıyla ilgili son haber! Emekli zammında hesap tamam

Emeklilerin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? İşte güncel emekli maaşı listesi...

Emekli maaşı ne kadar olacak?

1 / 13 Emeklilerin Ocak zammında enflasyon belirleyici olurken, tahminler ipuçlarını da veriyor. 2018 yılı enflasyonu yüzde 20.8 olarak tahmin ediliyor.

2 / 13 Buna göre, 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 10.65 olarak gerçekleşecek.

3 / 13 Takvim'in haberine göre bu tahmin gerçekleşirse, 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 10.65 olacak.

4 / 13 KİME, NE KADAR? Bu tahmine göre emeklilerin Ocak maaşlarını hesaplandı. Hazırlanan tabloya bakan emekliler, artışın yüzde 10.65 olması halinde maaşlarında yaşanacak değişimi görebilecek.

5 / 13 Yüzde 10.65'lik tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 108,78 ile 521,02 lira arasında artış yaşanacak.

6 / 13 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde halen en düşük maaş bin 21 lira 39 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş yüzde 10.65 artışla bin 130 lira 17 kuruşa çıkacak.

7 / 13 Halen en yüksek aylık ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 4 bin 892 lira 19 kuruş seviyesinde bulunuyor. Zam yüzde 10.65 olursa 5 bin 413 lira 21 kuruşa yükselecek.

8 / 13 Kesin rakamlar, 3 Ocak'ta TÜİK tarafından 2018 yılı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

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