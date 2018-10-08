Emekliler 2019'da ne kadar zam alacaklar?

Milyonlarca memur emeklisine Ocak'ta çifte zam göründü. Toplu sözleşme kapsamında Ocak zammı yüzde 4 olarak belirlenen memur emeklilerine, ayrıca enflasyon farkı da verilecek. Memur emeklilerinin enflasyon farkı alması için 2018'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyordu. Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 9.34 çıktı. Memur emeklilerine şimdiden yüzde 5.84 enflasyon farkı oluştu. Ocak zammı yüzde 9.84'e ulaştı. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 lira 87 kuruş seviyesinde bulunuyor. Şu ana kadar oluşan yüzde 9.84'lük Ocak artışına göre bu maaş 211 lira 55 kuruş artışla 2 bin 361 lira 42 kuruşa yükselecek. 2018 enflasyon tahminine göre ise bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 10.65 olarak gerçekleşecek. Bu durumda memur emeklisinin Ocak zammı yüzde 4 zam ve yüzde 7.15 enflasyon farkıyla yüzde 11.15'i bulacak. En düşük aylık da bu tahmin gerçekleşirse 2 bin 389 lira 58 kuruşa çıkacak.

SSK EMEKLİSİNE EN AZ BİN 873 TL!

Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. Bunun ilk 3 aylık dönemindeki enflasyon belli oldu. Temmuz- Eylül enflasyonu yüzde 9.34 olarak gerçekleşti. Zam oranının belli olması için geriye 3 veri kaldı. 3 ayda gerçekleşen yüzde 9.34'lük enflasyona göre, en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 533 liradan bin 677 liraya çıkacak.