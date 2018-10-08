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Emekliler 2019'da ne kadar zam alacaklar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.10.2018 09:46 | Son Güncelleme

Milyonlara emeklinin gözü ocak zammında. Ocak'ta yüzde 4 zam alacak memur emeklilerine 3 aylık enflasyona göre de yüzde 5.84'lük fark çıktı. En düşük maaşta şimdiden 211 liralık artış oluştu. İşte öngörülen 2019 emekli zam oranı...

Emekliler 2019'da ne kadar zam alacaklar?

Milyonlarca memur emeklisine Ocak'ta çifte zam göründü. Toplu sözleşme kapsamında Ocak zammı yüzde 4 olarak belirlenen memur emeklilerine, ayrıca enflasyon farkı da verilecek. Memur emeklilerinin enflasyon farkı alması için 2018'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyordu. Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 9.34 çıktı. Memur emeklilerine şimdiden yüzde 5.84 enflasyon farkı oluştu. Ocak zammı yüzde 9.84'e ulaştı. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 lira 87 kuruş seviyesinde bulunuyor. Şu ana kadar oluşan yüzde 9.84'lük Ocak artışına göre bu maaş 211 lira 55 kuruş artışla 2 bin 361 lira 42 kuruşa yükselecek. 2018 enflasyon tahminine göre ise bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 10.65 olarak gerçekleşecek. Bu durumda memur emeklisinin Ocak zammı yüzde 4 zam ve yüzde 7.15 enflasyon farkıyla yüzde 11.15'i bulacak. En düşük aylık da bu tahmin gerçekleşirse 2 bin 389 lira 58 kuruşa çıkacak.

SSK EMEKLİSİNE EN AZ BİN 873 TL!

Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. Bunun ilk 3 aylık dönemindeki enflasyon belli oldu. Temmuz- Eylül enflasyonu yüzde 9.34 olarak gerçekleşti. Zam oranının belli olması için geriye 3 veri kaldı. 3 ayda gerçekleşen yüzde 9.34'lük enflasyona göre, en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 533 liradan bin 677 liraya çıkacak.

MAAŞ ARTIYOR

Halen bin 79 lira olan en düşük Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı da bin 180 lirayı bulacak. SSK'lılarda en düşük maaş ise yüzde 9.34'lük artışla 2000'den önce emekli olanlarda bin 713 liradan bin 873 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 21 liradan bin 116 liraya yükselecek.

Bu rakamlar, Ekim-Kasım ve Aralık enflasyonuna göre artabilecek. 2018 enflasyon tahminine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 10.65'i bulabilecek. Kesin oran, 3 Ocak'ta belli olacak.

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Emekli zam doğum borçlanması enflasyon zammı

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