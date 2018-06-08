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Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.06.2018 15:42 | Son Güncelleme

İZMİT'te, emekliler bayram ikramiyelerini almak için ATM'lerin önünde sıraya girdi. Emekliler, ikramiyeleri ile bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi.

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

İzmit'te emekliler sabah saatlerinden itibaren banka şubelerinin önündeki ATM'lerden ikramiyelerini çekmek için kuyruk oluşturdu. Ramazan Bayramı öncesi ikramiyelerini çeken emekliler ihtiyaçlarını gidereceklerini belirtirken, kimi emekliler ise ikramiyenin yetersiz olduğunu söyledi. Geçmiş yıllarda emeklilerin çok zor şartlarda yaşadığını belirten Gülcan Özkan, "Emekli ikramiyemizi aldık bin lira yatırmışlar, eşime de yatmış. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Sokaklarda yağ kuyruklarından bu dönemlere geldik. Allah Türk milletine zeval vermesin" dedi.

Aldığı emeklilik ikramiyesiyle çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacağını söyleyen Süleyman Ekşi, "Bin lira bayram ikramiyesi aldım. Bayram öncesi milletin ihtiyaçlarını karşılama noktasında çok iyi oldu. İhtiyaçlarım vardı, çocuklara ve torunlara bayram için giysi alacağım" diye konuştu.

Emeklilere verilen ikramiyenin yetersiz olduğunu ifade eden Sema Kaplan ise, 'Her şeye zam geliyor. Her hafta marketten daha küçük bir torbayla ve daha fazla para vererek çıkıyoruz o yüzden bence bir anlamı yok bu ikramiyenin" dedi.DHA

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banka emekli ikramiyesi izmit

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