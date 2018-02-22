FİNANS

Emekliler dikkat! SGK'dan şüpheli emekliliğe büyük takip

22 Şubat 2018 09:38

SGK'nın hizmet süreleriyle ilgili sıkı takip başlatmasıyla, hizmet dökümüne bakanlar bazı ayların yanında ‘Ş’ harfiyle karşılaşıyor. Bunun anlamı, inceleme olacağı ve sahte olduğu anlaşılırsa hizmet sürelerinin ve gerekirse emekliliğin iptal edileceği.

Emekliler dikkat! SGK'dan şüpheli emekliliğe büyük takip
E-devlet’te, bazı kişilerin hizmet dökümlerinde, bazı günler ve ayların yanına “Ş” kodu konulduğunu görünüyor.
 
Gazete Habertürk'ün haberine göre, şaşkınlık yaratan bu ifade, emekli olduktan bir süre sonra karşınıza, işlemin iptal edilerek yeniden hizmet süresi talebi olarak çıkabilir.
 
‘Şüpheli’ anlamına gelen bu kod, aslında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun genelgeyle çalışanlarına daha önce duyurduğu yeni denetim uygulamasının sonucu.
 
Sigortalılar hakkında gerçek dışı olarak hizmet süresi bildirme ve birleştirme yapılmaması için SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Programında, “sahte işyeri”, “kontrollü işyeri” ve “şüpheli işyeri”nden bildirilen hizmetlerin turuncu renk ile gösterimi sağlanmaya başlanmıştı.
 
Özelikle hizmet süresi eksik olanları hedefleyen sahte işyerlerini ortaya çıkarmak ve ayıklamak için başlayan bu uygulama, 15 Temmuz sonrası incelemeye alınan şirketlerde çalışmış olanları da kapsayacak şekilde genişletilmiş durumda.
 
Hizmet süreleriyle ilgili bu ifadeler yer aldığında Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin sonucu bekleniyor.
 
Şirket hakkında inceleme sonuçlanıncaya kadar ‘Ş’ koduyla ilgili çalışma süreleri cetvelde görünmeye devam ediyor. İncelemenin ne kadar süreceğine ilişkin bir sınır yok. Böyle bir şirkette çalışan sigortalı emeklilik başvurusunda bulunabilir. Emekli aylığı da bağlanabilir. Ancak, o şirketteki hizmetleri sahte olursa veya şirketin kendisi sahte çıkarsa oradaki hizmeti iptal olur. Bu durumda prim süresi, emeklilik için gerekli asgari sürenin altına düşerse emekli aylığı kesiliyor.
 
 
 
 
 
EMEKLİ SAYISI 2017’DE 12 MİLYONA YAKLAŞTI
 
Son açıklanan veri olan 2017 yılının ilk altı ayında 232 bin 100’ü yaşlılık, 6 bin 424’ü malullük/vazife malullüğü olmak üzere toplam 238 bin 524 kişiye emekli aylığı bağlandı. Yaşlılık aylığı bağlananlardan 165 bin 689’u SSK, 21 bin 6’sı Bağ-Kur, 45 bin 405’i ise Emekli Sandığı (devlet memurları) statüsü ile emekli oldu. Böylece Haziran 2017 itibarıyla SGK’dan gelir ve aylık bağlananların sayısı 11 milyon 971 bine ulaştı.

 

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Okuyucu Yorumları11 yorum
  • 118 Oy
    adam primini ödemiş emekli olmuş şimdi emekli paralarına göz diktiler .zavallılar
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  • 76 Oy
    çok doğru olur araştırılması koftiden malulen emekli olup da beygir gibi çalışanlar var ne yazık ki sorduğunuzda utanmadan müslümanım der tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı var o parada Allah devleti dolandıran haksız yere para alanlara zehir zıkkım olsun
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  • 47 Oy
    en az 3 milyon kişinin emekliliği iptal edilir....
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  • 1 Oy
    benim bi patronum, benim sigortamı arkadaşının şirketinin üzerine yapmıştı, ben ne anlarım. sigortam yapılmış sonuçta. sorguladım yapmışlar. o işten çıktıktan 1 sene sonra 550 lira ceza kesmiş bana sgk. Gittim sordum benim ne suçum var, kim yapmışsa onu bulsana dedim. Onu da arıyoruz dediler. Ben vereyim adresini dedim, Nesini arıyorsunuz dedim. Onu ilgili birimler arastırır dedi. Ben şimdi bu parayı ödemezsem ne olacak dedim, O zaman faize binecek, Bi şekilde karşına çıkacak dedi. Durumumda yoktu ama Ödedim parayı. Allah kimseyi bu devlete muhtaç etmesin. Yani bu sisteme..
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  • 3 Oy
    hemen el konulmalı sarayın şey varlık fonunun hesabina geçirilmeli suriyelilere talibana ösoya müslüman kardeşlere malum vakıflara verilmeli niye direkt açıklamıyorsunuz
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  • 1 Oy
    Başta bu sahte emekliliği gerçekleştiren bu sahteciliğe fırsat veren yetkilileri en ağır şekilde cezalandıracaksın daha sonrada sahte emekli olan kişileri cezalandıracaksın. Ayrıca kişi çalışıpta bunu hizmetine işlemeyen yetkilileride cezalandıracaksın. Devleti malını yiyen ve yediren domuzlara fırsat verilmemeli.
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  • 1 Oy
    EMEKLİLER KOŞARAK OY VERİN SEÇİMDE KENDİNİZİ ALIP ANENİZİN YANINA GİDECEKSİNİZ YAKINDA
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  • 1 Oy
    abdestinden şüphesi olanlar dikkat etsinler.Bedavadan sahte evrakla emekli olanları telaş almıştır.SGK bu araştırmayı yapması doğru.Ayrıca birde şu anlaşmalı boşanarak aynı evde yaşayıp babasından,anasından emekli maaşı alanları tespit edip geriye dönük faiziyle ödediği paraları geri alsa SGK ihya olur.Dürüst emeklilerinde sırtından yük kalkar.
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  • 1 Oy
    KİMKİ BU DEVLETİN HAKSIZ KAZANÇLA PBİR KURUŞUNU YERSE HARAM ZIKKIM OLSUN
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  • 0 Oy
    SGK 365 bin dava ile rekor kırıyor 10 yıl sonra SGDP pirimi ödemediniz diye emekli maaşları kesiliyor şu anda çok büyük Kaos var ilgililerin dikkatine. fetöcü memurlar faaliyette..
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  • 0 Oy
    o kadar cokki devletten haybeye maas alan
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