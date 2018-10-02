FİNANS

Emekliler ocak ayında ne kadar zam alacak? İşte tahminler

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.10.2018 14:10 | Son Güncelleme

Yılın son aylarına yaklaşmamızla beraber milyonlarca emeklinin gözü kulağı ocak ayında alacağı zam oranında. Enflasyon tahminlerine göre; ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emeklisinde yüzde 10.65, memur emeklisinde yüzde 11.15 olacak. Memur emeklisi en az 2 bin 389 lira alacak .

Emekliler ocak ayında ne kadar zam alacak? İşte tahminler

Temmuz ayında maaşlar memur emeklilerinde yüzde 8.65, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 9.17 artarken, Ocak zammı için de ipuçları geliyor.

2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek. 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 10.65 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 10.65 olacak. Memur emeklilerine de yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 7.15 enflasyon farkı oluşacak.

ZAMLI MAAŞLAR SONRASI RAKAMLAR

Bağ-kur emeklilerinin mevcut maaşı 1.533,83 liradan 1697,18 liraya, SSK emeklisinin mevcut maaşı da 1.713, 56 liradan 1.896,05 liraya, memur emeklisi de 2.149,87 liradan 2.389,58 liraya yükseldi.(TAKVİM)

PARTNEREn iyi fotoğraf çeken telefonlar!En iyi fotoğraf çeken telefonlar!
Türkiye ve Rusya'dan ticarette ulusal para hamlesiTürkiye ve Rusya'dan ticarette ulusal para hamlesi
Petrol fiyatları son 4 yılın zirvesini gördü Petrol fiyatları son 4 yılın zirvesini gördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emekli ocak ayı zam enflasyon oranı

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Yargıtay, mülk sahibine yapılmayan kira ödemesini yok saydı

Yargıtay, mülk sahibine yapılmayan kira ödemesini yok saydı

Borçlarını yapılandıranlar dikkat! Süre uzatıldı

Borçlarını yapılandıranlar dikkat! Süre uzatıldı

Etiketlerde yeni dönem yarın başlıyor! Uygulamayana 274 lira ceza

Etiketlerde yeni dönem yarın başlıyor! Uygulamayana 274 lira ceza

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pille ısı yayan kumaş talep yağıyor

Pille ısı yayan kumaş talep yağıyor

Türkiye ve Rusya'dan ticarette ulusal para hamlesi

Türkiye ve Rusya'dan ticarette ulusal para hamlesi

Petrol fiyatları son 4 yılın zirvesini gördü

Petrol fiyatları son 4 yılın zirvesini gördü

Etiketlerde yeni dönem yarın başlıyor! Uygulamayana 274 lira ceza

Etiketlerde yeni dönem yarın başlıyor! Uygulamayana 274 lira ceza

DAION ile reklamda değişim başlıyor!

DAION ile reklamda değişim başlıyor!

Yargıtay, mülk sahibine yapılmayan kira ödemesini yok saydı

Yargıtay, mülk sahibine yapılmayan kira ödemesini yok saydı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.