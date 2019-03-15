FİNANS

Emeklilerden ek ödemenin oranı artırılsın talebi

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.03.2019 12:05 | Son Güncelleme

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere vergi iadesi karşılığı verilen ek ödeme miktarının düşük olduğunu belirterek, ek ödemedeki mevcut yüzde 4 ila 5'lik oranların en az yüzde 9'a yükseltilmesini talep etti.

Emeklilerden ek ödemenin oranı artırılsın talebi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere vergi iadesi karşılığı verilen ek ödeme miktarının düşük olduğunu belirterek, ek ödemedeki mevcut yüzde 4 ila 5'lik oranların en az yüzde 9'a yükseltilmesini talep etti.

Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emeklilere harcamalarındaki fişler karşılığında ödenen vergi iadesinin 2006'da kaldırıldığını ve bunun yerine ek ödeme uygulamasının getirildiğini hatırlattı. Fiş toplama derdinden kurtuldukları için emeklilerin ek ödeme uygulamasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Ergün, uygulamada mevcut oranların yüzde 4 ila 5 olduğunu vurguladı.

Bu oranların fiş toplanılan 2006 öncesinin gerisinde olduğuna dikkati çeken Ergün, "Ek ödeme kapsamında emekli aylığı miktarına göre kimi emeklilere yüzde 4 kimisine de yüzde 5 ödeme yapılıyor. Buna karşılık emekliler, temel gıda maddeleri için yüzde 8 katma değer vergisi, doğal gaz, elektrik ve su gibi zorunlu harcamalara da ortalama yüzde 15 vergi ödüyor." dedi.

'EMEKLİNİN ELİNE İLAVE 50-60 LİRA GEÇER'

Ergün, ek ödemedeki düşük oranın, emeklileri maddi kayba uğratan bir uygulamaya dönüştüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Emeklilere vergi iadesi karşılığı verilen ek ödeme miktarının düşüklüğü, emeklilerin vergi iadesi mağduru olmasına neden oluyor. 2006 öncesinde emeklilerin harcamalarına daha yüksek vergi iadesi ödenirken, mevcut ek ödeme oranlarının yetersizliği daha net ortaya çıkıyor. Ek ödemedeki yüzde 4 ila 5'lik mevcut oranların en az yüzde 9'a yükseltilmesini istiyoruz. Bu sağlanırsa ortalama aylık alan bir emeklimizin eline ilave 50-60 lira geçecek."

KAYNAK:AA

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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) emekli maas

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