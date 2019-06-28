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Emeklilerden 'seyyanen zam' talebi

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.06.2019 11:54 | Son Güncelleme

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamasında emeklililerin harcamalarındaki temsil yüzdesinin düşük kaldığını belirterek, "Bu durum emekli aylıklarının erimesine neden oluyor. Aylıklardaki kayıpların telafisi için emekliler olarak hükümetten seyyanen zam talep ediyoruz." dedi.

Emeklilerden 'seyyanen zam' talebi

Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Haziran 1927'de emekli olduğunu belirterek, buradan hareketle 30 Haziran'ı "Emekliler Günü" ve içerisinde bulunduğu haftayı da "Emekliler Haftası" olarak kutladıklarını vurguladı.

Tüm emeklilerin Emekliler Günü'nü kutlayan Ergün, TÜED'in, 1 milyona yakın üyesiyle Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

Üyelerinden aldıkları güçle emeklilerin sorun ve taleplerini dile getirdiklerini aktaran Ergün, şöyle konuştu:

"Sorunlarımızın çözülmesi ve taleplerimizin karşılanması, bu ülkeye yıllarca emek vermiş biz emeklileri bir hayli mutlu ediyor. Bir önceki yıl banka promosyonu almanın mutluluğuyla kutladığımız Emekliler Günümüzü, geçen yıl bayram ikramiyesi almanın keyfiyle kutlamıştık. Emeklilerimizin çözüm bekleyen sorunları var ama atılan olumlu adımları da dile getirmemiz gerekiyor. Dernek olarak yıllarca mücadelesini verdiğimiz banka promosyonu ve bayram ikramiyesinin, emeklilerimiz için birer kazanıma dönüşmesinin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz."

'ZAM, BİZLERE EMEKLİLER GÜNÜ'NÜN HEDİYESİ OLUR'

Emekliler Günü'nü emeklilerin sorun ve taleplerinin dile getirildiği önemli bir fırsat olarak gördüklerini ifade eden Ergün, 2000 yılı sonrası emekli olanların intibaklarının yapılması ve tüm emeklilerin sağlık katkı paylarından muaf tutulmasının ve ek ödeme oranlarının artırılmasının, başlıca talepleri olduğunu dile getirdi.

Enflasyona bağlı olarak emekli aylıklarına yapılan yüzdelik zamların yetersiz olduğuna değinen Ergün, şunları kaydetti:

"Maalesef açıklanan enflasyon rakamı ile sokağın enflasyonu arasında farkın olduğunu düşünüyoruz. Toplumun en düşük gelire sahip kesimini oluşturan emekliler, bu farkı her gün çarşıda pazarda hissediyor. TÜFE hesaplamasında emeklilerin harcamalarının temsil yüzdesi düşük kalıyor. Bu durum emekli aylıklarının erimesine neden oluyor. Aylıklardaki kayıpların telafisi için emekliler olarak hükümetten seyyanen zam talep ediyoruz. Bu talebimiz sağlanırsa milyonlarca emekli enflasyona ezdirilmemiş olur. Bu zam, yıllarca bu ülke için alın teri dökmüş bizlere Emekliler Günü hediyesi olur."

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün zam

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