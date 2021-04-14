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'Emeklilere bayram ikramiyesi 1500 lira olsun!' Emekli ikramiyesi ne kadar oldu, açıklandı mı?

14.04.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesi zammının ne kadar olduğu merak ediliyor. Dün akşam yapılan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikramiye zammına ilişkin açıklama yapması bekleniyordu fakat herhangi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, emeklilere 1500 lira bayram ikramiyesi verilmesini istedi.

'Emeklilere bayram ikramiyesi 1500 lira olsun!' Emekli ikramiyesi ne kadar oldu, açıklandı mı?

Emekli bayram ikramiyelerinin enflasyon oranında artırılacağı müjdesinin ardından gözler kabine toplantısına çevrilmişti. Kritik kabine toplantısı sonrası alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin beklediği bayram ikramiyesi hakkında açıklama yapmadı. Emekli bayram ikramiyesi ne zaman açıklanacak merak edilirken, öte yandan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, emeklilere 1500 lira bayram ikramiyesi verilmesini istedi.

"EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ 1.500 LİRA OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz emekli ikramiyesine ne kadar zam yapılacağını açıklamadı. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, emeklilere 1500 lira bayram ikramiyesi verilmesini istedi.

Temel Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TÜİK verilerine göre, 2021 yılı şubat ayı işsizlik oranı yüzde 0,7 artmış ve işsizlik şu anda yüzde 13,4 olarak görülüyor. İşsiz sayısı ise bir önceki aya göre 250 bin artarak, 4 milyon 236 bine çıkmış. Bu rakamlar, esas işsizlik oranlarını gizliyor. Ülkemizde şu an asıl işsizlik oranı yüzde 28,3'tür. TÜİK, bunu işsizlik oranı değil, atıl iş gücü oranı diye açıklıyor. Atıl ne demek? Çalışmıyor demek, yani işsiz demek. İşsizi tarif ederken, başına atıl kelimesini getirmek, bu işin gerçeğini değiştirmez."

Emeklilere 2018'den bu yana 1000 liralık ikramiye verildiğini anımsatan Karamollaoğlu, artık bu 1000 liranın hükmünün kalmadığını söyledi.

Üç yıllık enflasyona rağmen emeklilere verilen ikramiyede herhangi bir artış yapılmadığını hatırlatan Karamollaoğlu, "Hükümete, bu sene Kovid-19'un getirdiği sıkıntıları da dikkate alarak, emeklilere en az yüzde 50 civarında zam, mümkünse 1500 liralık bir bayram ikramiyesi vermesini teklif ediyoruz. Böyle bir ikramiye, emeklilerimizi tahminlerin de ötesinde memnun edecektir. Biz, iktidarın bu teklifimizi dikkate almasını arzu ediyoruz." görüşünü paylaştı.

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İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan emekli ikramiyesi üç dönemdir bin lira olarak hesaplara yatırılıyor. Bugüne kadar ödenen ikramiye tutarı 64.2 milyar liraya ulaştı. Ramazan Bayramı ikramiyeleri mayısın ilk haftası hesaplara yatırılacak. Kurban Bayramı ikramiyesinin de 12-16 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor. Emekliler Temmuz ayında aylıklarını da zamlı alacak. Emekliler her yıl Ocak-Temmuz aylarında son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre zam alıyor.

Mayıs ayına kadar emeklilik dilekçesi veren sigortalılar ve memurlar da bayram ikramiyesi alacak. Yeni emeklilere ikramiyeleri ilk maaşlarıyla yatacak.

TÜED EMEKLİ İKRAMİYE TALEBİ 1.545 LİRA OLDU

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün yaptığı açıklamada, emeklilere dini bayramlarda 1000'er lira ikramiye verilmesi uygulamasının 2018'de başladığını anımsatarak, aradan geçen sürede ikramiyelere artış yapılmadığını belirtti.

TÜED olarak enflasyon oranları ve ekonomideki dalgalanmalar da dikkate alınarak bayram ikramiyelerinde artış yapılmasını bir süredir talep ettiklerini vurgulayan Ergün, şöyle konuştu:

"İkramiyenin ödenmeye başlandığı tarihten itibaren emekli aylıklarına altı ayda bir yapılan zam ikramiyelere de uygulanmalı. 2021'in birinci altı ayında bayramlar öncesinde ödenecek ikramiye 1.545 liraya yükseltilmelidir." dedi.

65 YAŞ ÜSTÜNÜN EMEKLİ İKRAMİYESİ EVİNDE VERİLECEK

Talep etmeleri durumunda 65 yaş üstü vatandaşlara ikramiyeleri elden teslim edilebilecek. Yine hasta olup da ikramiyesinin evde ödenmesini isteyenlere kolaylık sağlanacak. Emekli veya hak sahiplerinin bayram öncesi vefatı durumunda, bayram ikramiyesini varisleri alabilecek.

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EMEKLİYE İKRAMİYE ZAMMI 83 İLA 162 TL ARASINDA BİR ARTIŞ KONUŞULUYOR

Eğer son açıklanan yüzde 16.19 yıllık enflasyon baz alınırsa ikramiye 162 lira artışla bin 162 liraya yükselecek. Yüzde 8.36 olan Temmuz-Aralık 2020 enflasyonu dikkate alındığında ise ikramiye bin 83 lira olacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı emekli ikramiyelerine ilişkin bütçe olanakları çerçevesinde tüm senaryoları dikkate alan kapsamlı bir çalışma yaptı.

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYE TARİHİ BELLİ OLDU

Emekli vatandaşlara bu yıl iki bayram ikramiyesi ödenecek. Eğer tutarlarda bu akşam yapılan Bilim Kurulu'nun ardından değişikliğe gidilmezse emeklilere 1.000'er lira ödenmesi öngörülüyor. Emeklilerin bayram ikramiyesi tarihleri ise şöyle;

Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021

Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor.

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emekli maaşı Enflasyon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Temel Karamollaoğlu SAADET Saadet Partisi Ramazan
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