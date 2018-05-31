Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Yeniden yapılandırma yasası ile bütçeye güçlü bir destek alacağız. Aynı şekilde Varlık Barışı'ndan da. İmar Barışı düzenlemesi de yaptık. buradan da 30 milyara yakın bütçeye gelir geleceğini söylüyorum. 40-45 milyar liralık bir toplam gelir bekliyoruz bu kalemlerden.