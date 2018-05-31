Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Maliye Bakanı Naci Ağbal Türkiye'nin güçlü yönlerinden birinin kamu maliyesi olduğunu belirterek "Kamu maliyesi göstergeleri çıpa olmaya devam ediyor. Türkiye'nin kamu borcu düşük ve yönetilebilir seviyelerde" dedi. Ağbal, emeklilere verilecek bayram ikramiyesiyle ilgili olarak "Emeklilere vereceğimiz ikramiyenin bütçeye 22.3 milyar liralık yükü olacak. Emeklilere bayram ikramiyesi kalıcı bir düzenleme" ifadelerini kullandı.
Ağbal mali disiplinden taviz vermeyeceklerini bildirdi.
Ağbal'ın açıklamasının satır başları şöyle:
Türkiye'nin borç stokunun yüzde 60'ı TL cinsinden oluşuyor
Kamu borcunun kompozisyonu önceki yıllarla mukayese edilemeyecek kadar ılımlı
Kamu maliyesi türkiye ekonomisinin en sağlam göstergelerinden bir tanesi
AK Parti mali disiplinin ne kadar önemli olduğunu tecrübe ederek öğrendi. Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz
Her zaman bütçeyi dengeleyici tedbirler alıyoruz
Ekonomi politikalarında uyum çok önemli, birbirini destekleyici olmalı
Maliye politikasının her manada para politikasına destek vermesi lazım.
Maliye politikasında da benzeri bir sıkılaşmaya gideceğiz.
Kamu fiyat ayarlamarı ve vergi ayarlamaları üzerinden de destek vereceğiz
Enflasyonu bozacak vergi ayarlamalarından ısrarla kaçındık.
Yeniden yapılandırma yasası ile bütçeye güçlü bir destek alacağız. Aynı şekilde Varlık Barışı'ndan da. İmar Barışı düzenlemesi de yaptık. buradan da 30 milyara yakın bütçeye gelir geleceğini söylüyorum. 40-45 milyar liralık bir toplam gelir bekliyoruz bu kalemlerden.
Emeklilere vereceğimiz ikramiyenin bütçeye 22.3 milyar liralık yükü olacak.
Emeklilere bayram ikramiyesi kalıcı bir düzenleme
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