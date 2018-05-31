FİNANS

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.05.2018 10:49 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Naci Ağbal, canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. Ağbal, emeklilere verilecek bayram ikramiyesiyle ilgili olarak "Emeklilere bayram ikramiyesi kalıcı bir düzenleme" ifadelerini kullandı.

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Maliye Bakanı Naci Ağbal Türkiye'nin güçlü yönlerinden birinin kamu maliyesi olduğunu belirterek "Kamu maliyesi göstergeleri çıpa olmaya devam ediyor. Türkiye'nin kamu borcu düşük ve yönetilebilir seviyelerde" dedi. Ağbal, emeklilere verilecek bayram ikramiyesiyle ilgili olarak "Emeklilere vereceğimiz ikramiyenin bütçeye 22.3 milyar liralık yükü olacak. Emeklilere bayram ikramiyesi kalıcı bir düzenleme" ifadelerini kullandı.

Ağbal mali disiplinden taviz vermeyeceklerini bildirdi.

Ağbal'ın açıklamasının satır başları şöyle:

  • Türkiye'nin borç stokunun yüzde 60'ı TL cinsinden oluşuyor

  • Kamu borcunun kompozisyonu önceki yıllarla mukayese edilemeyecek kadar ılımlı

    Kamu maliyesi türkiye ekonomisinin en sağlam göstergelerinden bir tanesi

  • AK Parti mali disiplinin ne kadar önemli olduğunu tecrübe ederek öğrendi. Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz

  • Her zaman bütçeyi dengeleyici tedbirler alıyoruz

  • Ekonomi politikalarında uyum çok önemli, birbirini destekleyici olmalı

  • Maliye politikasının her manada para politikasına destek vermesi lazım.

  • Maliye politikasında da benzeri bir sıkılaşmaya gideceğiz.

  • Kamu fiyat ayarlamarı ve vergi ayarlamaları üzerinden de destek vereceğiz

  • Enflasyonu bozacak vergi ayarlamalarından ısrarla kaçındık.

  • Yeniden yapılandırma yasası ile bütçeye güçlü bir destek alacağız. Aynı şekilde Varlık Barışı'ndan da. İmar Barışı düzenlemesi de yaptık. buradan da 30 milyara yakın bütçeye gelir geleceğini söylüyorum. 40-45 milyar liralık bir toplam gelir bekliyoruz bu kalemlerden.

  • Emeklilere vereceğimiz ikramiyenin bütçeye 22.3 milyar liralık yükü olacak.

  • Emeklilere bayram ikramiyesi kalıcı bir düzenleme

  • 2018 sonunda kamu maliyesinde hedefler tutturulacak

    • Ayrıntılar geliyor...

    PARTNERUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınızUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınız
    Merkez Bankası'ndan yeni açıklama: Finansal koşullarda sıkılaşma gözleniyorMerkez Bankası'ndan yeni açıklama: Finansal koşullarda sıkılaşma gözleniyor
    Dış ticaret açığı 6,7 milyar dolar Dış ticaret açığı 6,7 milyar dolar
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    maliye bakanı emnekli bayram ikramiyesi

    En Çok Okunan Haberler

    Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

    Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

    Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

    Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

    Yargıtaydan işçilik alacağında emsal karar

    Yargıtaydan işçilik alacağında emsal karar

    UBER'e ilk 5 ayda rekor ceza

    UBER'e ilk 5 ayda rekor ceza

    Binlerce çalışanın bu ücretten haberi yok! Rapor parsı nasıl alınır?

    Binlerce çalışanın bu ücretten haberi yok! Rapor parsı nasıl alınır?

    Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri listesi açıklandı

    Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri listesi açıklandı

    Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
    Hisse Adı

    İlginizi Çekebilir

    Cep telefonuna yüzde 20 kur zammı

    Cep telefonuna yüzde 20 kur zammı

    AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

    AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

    SGK'dan bayram ikramiyesi açıklaması

    SGK'dan bayram ikramiyesi açıklaması

    Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum...

    Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum...

    Hükümetten art arda dövizle ilgili açıklamalar

    Hükümetten art arda dövizle ilgili açıklamalar

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Diğer Haberler
    Her daireye bir otopark! Yeni dönem başlıyor

    Her daireye bir otopark! Yeni dönem başlıyor

    Merkez Bankası'ndan yeni açıklama: Finansal koşullarda sıkılaşma gözleniyor

    Merkez Bankası'ndan yeni açıklama: Finansal koşullarda sıkılaşma gözleniyor

    Dış ticaret açığı 6,7 milyar dolar

    Dış ticaret açığı 6,7 milyar dolar

    Binlerce çalışanın bu ücretten haberi yok! Rapor parası nasıl alınır?

    Binlerce çalışanın bu ücretten haberi yok! Rapor parası nasıl alınır?

    Yargıtaydan işçilik alacağında emsal karar

    Yargıtaydan işçilik alacağında emsal karar

    Markalar hızla büyüyor: Son 12 yılın en büyük artışı gerçekleşti

    Markalar hızla büyüyor: Son 12 yılın en büyük artışı gerçekleşti

    İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

    SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

    "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.