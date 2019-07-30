FİNANS

Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.07.2019 10:02 | Son Güncelleme

Yaklaşık 12 milyon emekli bayram ikramiyesini bekliyor.Bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yatırılmış olması bekleniyor. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı merak ediliyor.

Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

2018 yılında yürürlüğe giren ve her yıl dini bayramlarda olmak üzere iki defa ödenmesi planlanan ikramiyelerde tarih aralığı belli oldu. 12 milyon 500 bin emekli, dul ve yetime ödenecek olan ikramiyeler Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olacak.

Bu yıl 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı öncesinde yani 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor. Ayrıca aylık almakta olan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor. Dolayısıyla bu yıl da emekli ikramiyelerinde rakam 1000'er lirayı geçmeyecek.

PARTNEROtomobil devi de son modaya uydu! İşte nefes kesen modelOtomobil devi de son modaya uydu! İşte nefes kesen model
Amasya’nın tescilli 'çeyrek altın’ı: Çiçek BamyasıAmasya’nın tescilli 'çeyrek altın’ı: Çiçek Bamyası
Ziraat Katılım’dan 400 milyon liralık kira sertifikası ihracıZiraat Katılım’dan 400 milyon liralık kira sertifikası ihracı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emekli bayram ikramiyesi kurban bayramı

En Çok Okunan Haberler

Dilan Çiçek Deniz'in tatil pozlarına beğeni yağdı

Dilan Çiçek Deniz'in tatil pozlarına beğeni yağdı

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

45 yıllık rüya sona erdi!

45 yıllık rüya sona erdi!

Dünyanın en büyüğü inşa ediliyor

Dünyanın en büyüğü inşa ediliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Yargıtay kararını verdi! Milyonlarca işçi...

Yargıtay kararını verdi! Milyonlarca işçi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekonomik güven endeksi geriledi

Ekonomiyle ilgili kritik veri açıklandı

Amasya’nın tescilli 'çeyrek altın’ı: Çiçek Bamyası

Amasya’nın tescilli 'çeyrek altın’ı!

Ziraat Katılım’dan 400 milyon liralık kira sertifikası ihracı

Ziraat Katılım’dan 400 milyon liralık kira sertifikası ihracı

'Dünyanın en büyük doğal gaz depolama alanını inşa ediyoruz'

Dünyanın en büyüğü inşa ediliyor

Trafikte yeni uygulama; 3 boyutlu yaya geçidi

Trafikte yeni uygulama; 3 boyutlu yaya geçidi

Yusufeli Barajı’nda gövde yüksekliği 115 metreye ulaştı

Tamamlandığında dünya üçüncüsü olacak!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.